موعد وقفة عيد الفطر 2024 وعدد الإجازات الممنوحة للموظفين، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال جوجل خلال الساعات الماضية .

موعد وقفة عيد الفطر 2024 وعدد الإجازات الممنوحة للموظفين

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالى موعد عيد الفطر المبارك.

يعد استطلاع شهر شوال هو أحد المهام المسنودة لدار الإفتاء المصرية ، حيث أنها تقوم كل عام باستطلاع شهر شوال فى اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان ومن خلال هذه الرؤية تؤكد دار الإفتاء موعد عيد الفطر المبارك وموعد انتهاء شهر رمضان .

وبناء على ذلك سوف تقوم دار الإفتاء الصمرية باستطلاع الهلال المبارك فى يوم الإثنين 29 رمضان، الموافق يوم الإثنين 8 أبريل 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فسينتهي شهر رمضان يوم الإثنين، أما إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية فسيتم شهر رمضان 30 يومًا، وبذلك يكون موعد انتهاء شهر رمضان يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.

موعد أول ايام عيد الفطر 2024

وعلى صعيد متصل، أشار المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،عبر موقعه الإلكترونى إلى أنه من المتوقع أن يكون شهر رمضان هذا العام 30 يومًا، وبذلك يكون موعد أول أيام عيد الفطر؛ هو يوم الأربعاء 10 إبريل 2024.

موعد إجازة عيد الفطر 2024

وحددت أجندة العطلات الرسمية، التي نُشرت مطلع العام الجاري على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على الفيسبوك، موعد إجازة عيد الفطر 2024 ، موضحة أنها 3 أيام، حيث تبدأ من يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 (أول أيام عيد الفطر) وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 إبريل المقبل (ثالث أيام العيد).

الإجازات الرسمية عقب عيد الفطر 2024

يوم الخميس 25 إبريل 2024

عيد تحرير سيناء

يوم الأربعاء 1 مايو 2024

عيد العمال

يوم الإثنين 6 مايو 2024

شم النسيم

موعد عيد الأضحى 2024

الأحد 16 يونيو2024.

وقفة عيد الأضحى 2024

الإثنين 17 يونيو 2024

أول أيام عيد الأضحى 2024

الثلاثاء 18 يونيو 2024

ثاني أيام عيد الأضحى 2024

الأربعاء 19يونيو2024

ثالث أيام عيد الأضحى 2024

الخميس 20 يونيو 2024

رابع أيام عيد الأضحى 2024

الأحد 30يونيو 2024

ثورة 30 يونيو

الإثنين 8 يوليو 2024

رأس السنة الهجرية

الثلاثاء 23 يوليو 2024

ثورة 23 يوليو 1952

الإثنين 16 أغسطس 2024

المولد النبوي الشريف

الأحد 6 أكتوبر 2024

ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973.