موعد وقفة عيد الفطر 2024 وعدد الإجازات الممنوحة للموظفين
موعد وقفة عيد الفطر 2024 وعدد الإجازات الممنوحة للموظفين، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال جوجل خلال الساعات الماضية .
موعد وقفة عيد الفطر 2024 وعدد الإجازات الممنوحة للموظفين
"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالى موعد عيد الفطر المبارك.
يعد استطلاع شهر شوال هو أحد المهام المسنودة لدار الإفتاء المصرية ، حيث أنها تقوم كل عام باستطلاع شهر شوال فى اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان ومن خلال هذه الرؤية تؤكد دار الإفتاء موعد عيد الفطر المبارك وموعد انتهاء شهر رمضان .
وبناء على ذلك سوف تقوم دار الإفتاء الصمرية باستطلاع الهلال المبارك فى يوم الإثنين 29 رمضان، الموافق يوم الإثنين 8 أبريل 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فسينتهي شهر رمضان يوم الإثنين، أما إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية فسيتم شهر رمضان 30 يومًا، وبذلك يكون موعد انتهاء شهر رمضان يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.
موعد أول ايام عيد الفطر 2024
وعلى صعيد متصل، أشار المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،عبر موقعه الإلكترونى إلى أنه من المتوقع أن يكون شهر رمضان هذا العام 30 يومًا، وبذلك يكون موعد أول أيام عيد الفطر؛ هو يوم الأربعاء 10 إبريل 2024.
موعد إجازة عيد الفطر 2024
وحددت أجندة العطلات الرسمية، التي نُشرت مطلع العام الجاري على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على الفيسبوك، موعد إجازة عيد الفطر 2024 ، موضحة أنها 3 أيام، حيث تبدأ من يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 (أول أيام عيد الفطر) وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 إبريل المقبل (ثالث أيام العيد).
الإجازات الرسمية عقب عيد الفطر 2024
يوم الخميس 25 إبريل 2024
عيد تحرير سيناء
يوم الأربعاء 1 مايو 2024
عيد العمال
يوم الإثنين 6 مايو 2024
شم النسيم
موعد عيد الأضحى 2024
الأحد 16 يونيو2024.
وقفة عيد الأضحى 2024
الإثنين 17 يونيو 2024
أول أيام عيد الأضحى 2024
الثلاثاء 18 يونيو 2024
ثاني أيام عيد الأضحى 2024
الأربعاء 19يونيو2024
ثالث أيام عيد الأضحى 2024
الخميس 20 يونيو 2024
رابع أيام عيد الأضحى 2024
الأحد 30يونيو 2024
ثورة 30 يونيو
الإثنين 8 يوليو 2024
رأس السنة الهجرية
الثلاثاء 23 يوليو 2024
ثورة 23 يوليو 1952
الإثنين 16 أغسطس 2024
المولد النبوي الشريف
الأحد 6 أكتوبر 2024
ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973.