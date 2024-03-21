بمناسبة عيد الأم.. وفد "الشعب الجمهوري" يزور دار "زهرة مصر" للكبار بلا مأوى

توجه وفد من حزب الشعب الجمهوري لزيارة إلى دار "زهرة مصر" للكبار بلا مأوى، للإفطار مع السيدات والأمهات المقيمات فيها، والاحتفال معهم بمناسبة "عيد الأم".

ضم الوفد آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، أمين أمانة المرأة المركزية بالحزب النائبة أمل عصفور عضو مجلس النواب- أمين مساعد أمانة المرأة المركزية بالحزب، النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب، الأستاذة فاتن الفقي وكيل اللجنة الإعلامية بالأمانة المركزية للتنظيم، وكل من " رحاب فتحي ورنا الغالي- سارة علاء" أعضاء اللجنة الإعلامية، وعصام محمد- وأحمد عادل- وإسلام أسامة" أعضاء أمانة التنظيم المركزية.



تناولت الزيارة استقبال رواد الدار لوفد الحزب، وتعريف السادة الحضور من الوفد بما تقوم به الدار، فضلًا عن التعرف على الضيوف المقيمات بالدار، والإفطار معهم، إضافة إلى قضاء بعض الوقت وسط تجمعهن، والاستماع لقصصهن وتجاربهن، ومن ثم أخذ صور تذكارية مع المقيمات بالدار.

من جانبه، أكد الوفد أهمية دور المرأة والأم في المجتمع، وتقديره للجهود التي تبذلها السيدات والأمهات في تربية الأسرة والمساهمة في بناء المجتمع، كما أعرب الوفد عن تضامنه مع النساء اللواتي يعيشن في ظروف صعبة وبلا مأوى.