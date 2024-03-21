اعرف قيمة المعاش| هل تصرف معاشات شهر أبريل 2024 قبل عيد الفطر؟

معاشات أبريل 2024.. مع بدء العد التنازلي لحلول عيد الفطر المبارك، يتوقع كثيرون أن يكون موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 خلال الأسبوع المقبل، مما دفع البعض للبحث عن مواعيد صرف المعاشات، وينتظر مستحقو المعاشات والمقدر عددهم بأكثر من 12 مليون مواطن معاش شهر أبريل لانفاقه في شراء السلع ولوازم عيد الفطر، كما أنهم يتساءلون هل يُصرف بالزيادة الجديدة أم لا.

معاشات شهر أبريل 2024

وأكدت مصادر حكومية بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ"الدستور"، أن صرف معاشات شهر أبريل 2024 سيكون في موعده المعتاد المحدد من قبل الهيئة، بالتنسيق مع وزارة المالية، وأوضحت المصادر أن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، لجميع الفئات والشرائح، يبدأ من يوم الاثنين الأول من شهر أبريل 2024 ويستمر لمدة 7 أيام حتى يوم الأحد السابع من أبريل المقبل.

هل تصرف معاشات شهر أبريل قبل عيد الفطر؟

وأشارت هيئة التأمينات إلى أن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، سيكون قبل حلول عيد الفطر بمدة كافية، مما يستبعد فكرة تبكير موعد صرف المعاشات ليكون الصرف في موعده الرسمي.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر أبريل 2024

يمكنك الاستعلام عن معاشات أبريل 2024 عبر القيام بالخطوات التالية:

1) ادخل إلى موقع التأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابــــــــــــط.

2) انقر على أيقونة "صاحب معاش"، ثم اختر "الخدمات التأمينية".

3) قم بإدخال البيانات الأساسية لملف المعاش.

4) أدخل رقمك القومي في الخانة المخصصة، ثم اضغط على "استعلام".

5) ستظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

في عام 2024، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15%، وتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من شهر مارس 2024. وبناءً على هذا القرار، فقد ارتفعت قيمة المعاشات كالتالي:

- من يتقاضى 1300 جنيه سيصبح معاشه بعد الزيادة 1495 جنيه.

- أما من يتقاضى 1500 جنيه، فسيصبح معاشه بعد الزيادة 1725 جنيه.

- ومن يتقاضى 2000 جنيه، فسيصبح معاشه بعد الزيادة 2300 جنيه.

- أما من يتقاضى 2500 جنيه، فسيصبح معاشه بعد الزيادة 2875 جنيه.

أماكن صرف معاشات شهر أبريل 2024



تُصرف معاشات شهر أبريل 2024 يتم في مختلف الأماكن المتاحة، بما في ذلك مكاتب البريد في القاهرة والمحافظات للصرف اليدوي، وماكينات الصراف الآلي "ATM" المخصصة لصرف المعاشات باستخدام بطاقة فيزا كارت المعاش، بالإضافة إلى منافذ فوري وبنك ناصر الاجتماعي والمحافظ الإلكترونية.

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