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مصر

استعدادًا لصرف معاشات أبريل| مواعيد عمل البريد المصري خلال شهر رمضان 2024

معاشات
معاشات

يكثف البحث عن مواعيد عمل البريد المصري في شهر رمضان 2024 عبر محركات البحث في مصر، خاصة أن هناك أيام قليلة تفصلنا عن صرف معاشات شهر أبريل 2024، والذي يتزامن مع النصف الثاني من شهر رمضان، وفي هذه الأثناء يرغب مستحقو المعاشات معرفة مواعيد عمل مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات خلال رمضان لصرف المعاش.

استعدادًا لصرف معاشات أبريل| مواعيد عمل البريد المصري خلال شهر رمضان 2024 

أعلنت هيئة البريد المصري مواعيد عمل مكاتب البريد خلال شهر رمضان 2024، حيث تم تعديل ساعات العمل لجميع المكاتب والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة.

وقد قررت الهيئة فتح بعض المكاتب يومي الجمعة والسبت، بالإضافة إلى فتح المكاتب الرئيسية لفترات ليلية لتسهيل إجراءات البريد خلال شهر رمضان المبارك.

مواعيد عمل البريد المصري خلال شهر رمضان 2024 

جدول مواعيد عمل مكاتب البريد خلال شهر رمضان 2024 تم تعديله، حيث ستعمل المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة في جميع المحافظات في فترة صباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، وفترة عمل مسائية حتى الساعة الرابعة عصرًا.

 يأتي هذا التعديل بناءً على توجيهات رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، الدكتور شريف فاروق، ويشمل أكثر من 4500 مكتب بجانب سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية.

مكاتب البريد المصري في دوام ليلي خلال رمضان 

خلال شهر رمضان المبارك، ستعمل مكاتب البريد في مصر ليلًا لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات البريدية. وفقًا لبيان صادر عن فاروق اليوم، قررت الهيئة تشغيل 109 مكاتب بريد على مستوى الجمهورية خلال ساعات متأخرة من الليل، حيث ستكون مواعيد العمل من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.

مواعيد العمل الليلي| تفاصيل عمل مكاتب البريد المصري خلال رمضان 2024

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خريطة عمل مكاتب البريد المصري في رمضان 2024 

أكد رئيس البريد المصري أنه تقرر تشغيل الأكشاك البريدية وبعض مكاتب وسيارات البريد المتنقلة في أنحاء الجمهورية يوم الجمعة من كل أسبوع، حيث ستبدأ مواعيد عملها من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

 كما تم تحديد فترة عمل ليلية لمناطق التوزيع الرئيسية، حيث ستكون مواعيد عملها من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 ليلًا، بهدف توفير أفضل الخدمات للشحن السريع وتوصيل الطرود بأقصى سرعة ممكنة خلال شهر رمضان المبارك. 

وأضاف أن الهيئة اتخذت جميع التدابير والإجراءات لتسهيل حصول المواطنين على خدمات البريد خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن غرفة المتابعة والتحكم الرئيسية ستعمل على متابعة انتظام العمل بكافة المنافذ خلال الشهر المبارك، وذلك لضمان تقديم كافة الخدمات للمواطنين بأعلى جودة وتذليل أية عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم.

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 مواعيد العمل الليلي| تفاصيل عمل مكاتب البريد المصري خلال رمضان 2024

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