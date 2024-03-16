مواعيد العمل الليلي| تفاصيل عمل مكاتب البريد المصري خلال رمضان 2024

يتساءل قطاع كبير من مختلف المحافظات عن مواعيد عمل البريد المصري خلال شهر رمضان، خاصة مستحقي المعاش حيث اقترب صرف معاشات شهر أبريل 2024، وقد أعلنت هيئة البريد المصري مواعيد عمل مكاتب البريد خلال شهر رمضان 2024، حيث تم تعديل الفترات لجميع المكاتب والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.

تفاصيل عمل مكاتب البريد المصري خلال رمضان 2024

وأكدت الهيئة استمرار عمل بعض المكاتب خلال أيام الجمعة والسبت، بالإضافة إلى تمديد ساعات العمل في المكاتب الرئيسية لتشمل الفترات المسائية، بهدف تسهيل إجراءات الخدمات البريدية للمواطنين.

مواعيد عمل البريد المصري في رمضان 2024

تم تحديد مواعيد عمل مكاتب البريد في شهر رمضان 2024 بحسب توجيهات رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، الدكتور شريف فاروق، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

وستعمل جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة في جميع المحافظات خلال الفترة المسائية حتى الساعة الرابعة عصرًا، لتوفير الخدمات البريدية بشكل مستمر للمواطنين.

دوام ليلي لمكاتب البريد المصري خلال رمضان 2024

وفي إطار تسهيل الخدمات، قررت الهيئة تشغيل 109 مكاتب بريد بصورة ليلية خلال شهر رمضان، حيث تستمر فترة العمل من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا، لتقديم الخدمات البريدية بشكل مستمر للمواطنين خلال الأوقات الصعبة.

وتشمل خطة العمل في رمضان أيضًا تشغيل الأكشاك البريدية وبعض مكاتب وسيارات البريد المتنقلة يوم الجمعة، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، لتلبية احتياجات المواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

توقيت عمل البريد المصري خلال رمضان 2024

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أنه تم تعديل مواعيد عمل مناطق التوزيع الرئيسية أيضًا لتصبح فترة العمل ليلية، حيث تستمر من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ليلًا، بهدف توفير أفضل الخدمات للمواطنين وضمان سرعة توصيل الطرود خلال الشهر الفضيل.

وأكد فاروق أن الهيئة جاهزة لتقديم الخدمات البريدية بأعلى جودة خلال شهر رمضان، وستعمل على متابعة ومراقبة جميع المنافذ لضمان سلامة واستمرارية الخدمات للمواطنين بشكل مستمر.

إقرأ أيضًا: