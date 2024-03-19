الثلاثاء 19 مارس 2024
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حوادث

فترة صباحية ومسائية.. مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2024

السجل المدني
السجل المدني

يبحث العديد من المواطنين يوميًا على محرك البحث العالمي جوجل عن مواعيد عمل السجل المدني في شهر رمضان المبارك، حرصًا على الاستفادة من الخدمات الحكومية.

فترة صباحية ومسائية.. تعرف على مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2024

وتسهيلًا على المواطنين الراغبين في إنهاء أعمالهم الذين يترددون في الذهاب للمصلحة خوفًا من انتهاء ساعات العمل مبكرًا بسبب انصراف الموظفين استعدادًا للإفطار.

مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2024

ونجد في شهر رمضان الكريم أجرت مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، تغييرًا في المواعيد وذلك لمدة 6 ساعات يوميا طوال شهر رمضان المبارك من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 3:00 عصرا، ثم الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً.

كل ذلك بجانب الأجازات الرسمية للدولة التي يتصادف ويتزامن وقوعها في شهر رمضان الكريم والإجازات الأسبوعية.

ويأتي تنظيم تلك المواعيد في رمضام لرفع الضغط عن التكدس المروري حتى يتمكن الجميع من الوصول للمنازل قبل مواعيد الإفطار، بما لا يخل بمصالح المواطنين.


خدمات تستطيع استخراجها من مكاتب السجل المدني

تستقبل مكاتب السجل المدني التابعة للاحوال المدنية بوزارة الداخلية المواطنين في كافة محافظات الجمهورية يوميًا على مدار اليوم؛ لاستخراج مستندات تثبت الشخصية وهي «استخراج بطاقة الرقم القومي جديدة، بطاقة الرقم القومي بدل تالف، استخراج قيد عائلي، شهادة ميلاد مميكنة، استخراج قسيمة زواج مميكنة، قسيمة طلاق مميكنة، شهادة وفاة مميكنة».

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خطوات استخراج شهادات من السجل المدني

قبل التوجه لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراج وثائق رسمية يمكن للمواطن التأكد من كافة الأوراق اللازمة، أو استخراجها الكترونيًا دون مجهد في رمضان.

استخراج الخدمات بمصلحة الأحوال المدنية إلكترونيًا

  1. الدخول على الصفحة المختصة.
  2. إدخال البيانات الشخصية عن الراغب في الأوراق.
    استخراج المستندات له وأقاربه من الدرجة الأولى فقط.
    استخراج المستندات التي تم فحص أوراقها من قبل من خلال مكاتب السجل المدني.
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