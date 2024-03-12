رسميا.. مواعيد عمل السجل المدني في رمضان والأوراق اللازمة لاستخراج الشهادات

تتزايد معدلات البحث عن مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2024، على محرك البحث جوجل من قبل المواطنين الراغبين في إنهاء أعمالهم.

رسميا.. مواعيد عمل السجل المدني في رمضان والأوراق اللازمة لاستخراج شهادات

ونجد أن مواعيد العمل في شهر رمضان الكريم تختلف عن العادي حيث يستثني الموظفين العاملين في مصلحة السجل المدني في ساعات عمل معينة بسبب مواعيد الإفطار.

مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2024

وجاء تغيير المواعيد لرفع الضغط عن التكدس المروري حتى يتمكن الجميع من الوصول للمنازل قبل مواعيد الإفطار، بما لا يخل بمصالح المواطنين.

وتستقبل مكاتب السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية الجمهور من الراغبين في إنهاء الأوراق الرسمية للقيد أو شهادات الميلاد ووثائق الطلاق لمدة 6 ساعات يوميا طوال شهر رمضان المبارك من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 3:00 عصرا، ثم الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءًا.

ويحصل الموظفون على أجازاتهم الأسبوعية فقط يومي الجمعة، السبت بالإضافة إلى الاجازات الرسمية مدفوعة الأجر والتي يحصل عليها كافة موظفي الدولة بحكم مواد قانون العمل المصري الذي ينظم العلاقة بين الموظفين والمؤسسات.

الخدمات المقدمة في مكاتب السجل المدني

وتقدم مكاتب السجل المدني التابعة للاحوال المدنية بوزارة الداخلية عدد من الخدمات للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية لاستخراج مستندات تثبت الشخصية وهي «استخراج بطاقة الرقم القومي جديدة، بطاقة الرقم القومي بدل تالف، استخراج قيد عائلي، شهادة ميلاد مميكنة، استخراج قسيمة زواج مميكنة، قسيمة طلاق مميكنة، شهادة وفاة مميكنة».

الأوراق اللازمة لاستخراج شهادات من السجل المدني

عقب تقديم كافة الأوراق اللازمة لكل وثيقة على حد حيث يتم التأكد من كافة المستندات المقدمة قبل استخراج الوثائق المطلوبة للراغبين فيها لضمان عدم التزوير وسلامة أوراق إثبات الشخصية.

وفي حالة عدم توافق مواعيد المواطن مع مواعيد العمل الرسمية في رمضان، تقدم مصلحة الأحوال المدنية استخراج تلك الخدمات إلكترونيًا دون جهد.

استخراج الخدمات بمصلحة الأحوال المدنية إلكترونيًا

-الدخول على الرابط .

-إدخال البيانات الشخصية عن الراغب في الأوراق.

-استخراج المستندات له وأقاربه من الدرجة الأولى فقط.

-يتم استخراج المستندات التي تم فحص أوراقها من قبل من خلال مكاتب السجل المدني.