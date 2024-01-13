السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

النائب العام يعفي المواطنين من رسوم التظلم في المخالفات المرورية الخاطئة (فيديو)

المرور
المرور

قال اللواء أيمن الضبع، استشاري السلامة المرورية، إن النائب العام اتخذ قرارا حكيما بإعفاء المواطنين من دفع قيمة التظلم في حالة تسجيل مخالفة مرورية عن طريق الخطأ، مشيرا إلى أن هذا القرار يريح الكثير من المصريين الذين كانوا يعانون من هذه المشكلة في الفترة الأخيرة.

وأوضح "الضبع"، في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي عبر برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة "سي بي سي"، أن القرار يعبر عن تجاوب النائب العام مع مطالب المواطنين في الشارع، ويحقق العدالة للمواطنين الذين لم يرتكبوا المخالفة بالفعل.

وأشاد بالمشروع القومي لإنشاء 7200 كيلو من الطرق الجديدة، الذي نفذته الدولة، وقال إنه ساهم في تحسين الطرق المصرية وتقليل نسبة الحوادث بنسبة 40%، ما يعزز السلامة المرورية، وأكد أن وزارة الداخلية تقوم بدور كبير في الرقابة الإلكترونية على الطرق، وتحرص على رصد المخالفات المتعلقة بالسرعة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم استخدام حزام الأمان، لحماية حياة المواطنين.

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