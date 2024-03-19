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مصر

مواعيد عمل المرور في رمضان 2024 لتسهيل الخدمة على المواطنين

جريدة الدستور

تختلف مواعيد عمل  وحدات المرور في شهر رمضان 2024، عن باقي شهور السنة حيث تقلص مختلف المصالح الحكومية في مصر ساعات عملها خلال شهر رمضان الكريم  بما في ذلك إدارة المرور مراعاة لموظفيها خلال صيام الشهر الكريم. 

مواعيد عمل المرور في رمضان 2024 لتسهيل الخدمة على المواطنين

تقسم ساعات العمل للمرور مصر في رمضان 2024 

الفترة الصباحية: وتمتد من الساعة 8:08  صباحًا حتى الساعة 3:00 ظهرًا والعطلة الرسمية لإدارة المرور يوم الجمعة.

وتقدم وزارة الداخلية كل الخدمات المرورية بهدف التيسيير على المواطنين في الشهر الفضيل إلى جانب تقديم كل الخدمات المرورية بشكل مميز وسريع، دون الانتظار لوقت طويل من أجل الانتهاء من جميع الإجراءات الترخيصية خلال شهر رمضان الكريم.

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الاستعلام عن مخالفات المرور في رمضان 2024 

خلال شهر رمضان الكريم 2024 يستطيع المواطن الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقع النيابة العامة بدلا من الذهاب في وقت ساعات العمل قليلة، الذي يقدم الكثير من الخدمات المرورية، أهمها الكشف عن مخالفات المرور، حيث يمكن التعرف عليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

الخدمات الإلكترونية لوحدات المرور 2024 

كما تتيح إدارة المرور التواصل إلكترونيا عبر بوابة المرور الإلكترونية لاستخراج أوراق السيارات المختلفة سواء بدل فاقد الرخص أو تجديدها أو عمل التظلمات على المخالفات المرورية.

خدمات المرور للمواطنين خلال رمضان 2024 

يتوجة العديد من المواطنين إلي وحدات المرور التابع لها من أجل القيام بالعديد من الأشياء ومنها:

  • تجديد رخصة تسيير مركبة.
  • إستخراج بدل فاقد رخصه مركبة.
  • استخراج بدل فاقد رخصة قيادة.
  • الحصول على ملصق إلكتروني.
  • استخراج بدل فاقد ملصق إلكتروني.
  • اجراء الفحص الفني للمركبة.
  • دفع الغرامات داخل نيابة المرور.
  • استخراج الرخص الخاصة والمهنية.
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