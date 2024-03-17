النيابة العامة للمرور| كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة والتظلم عليها

يتساءل قطاع كبير من مالكي السيارات وحاملي رخص القيادة عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، وكيفية سدادها عبر الإنترنت وكيفية التظلم عليها بدلًا من التزاحم على مكاتب المرور، وقد أتاحت النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة عبر خدمات المرور الإلكتروني مجانًا لجميع المواطنين في العام 2024، بهدف تسهيل الاطلاع على المخالفات داخل المحافظات.

استعلام عن مخالفات المرور 2024 "مجانًا"

تتمثل خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور للعام 2024 وفقًا للموقع الرسمي لوزارة الداخلية في:

1. زيارة موقع النيابة العامة للمرور من هــــــــــنا.

2. اختيار مربع الاستعلامات.

3. إدخال أرقام رخصة القيادة ورقم السيارة.

4. النقر على مربع إجمالي المخالفات لعرض إجمالي المخالفات برقم السيارة لعام 2024.

كيفية دفع مخالفات المرور مصر 2024 "إلكترونيًا"

يمكنك دفع مخالفات المرور عبر الإنترنت باستخدام رقم السيارة من خلال الخطوات التالية:

- قم بزيارة صفحة النيابة العامة للمرور (هنا).

- أدخل اسم مالك السيارة بالكامل للاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بها.

- ثم أدخل اسم قسم المرور التابع لصاحب السيارة.

- قم بإدخال رقم وحروف السيارة.

التظلم على مخالفات المرور 2024

تيسر النيابة العامة الخدمة التي تسمح بتقديم التظلمات على المخالفات المرورية عبر موقعها الإلكتروني، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقار النيابة. ويقدم "الدستور" شرحًا لطرق التظلم على المخالفات المرورية، وكيفية تخفيض قيمة الغرامة أو دفع الحد الأدنى منها، من خلال الخطوات التالية:

يمكنك التظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا من خلال القيام بالخطوات التالية:

1- قم بزيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة مباشرة من خلال الرابط المخصص.

2- اختر أيقونة "التظلمات"، ثم حدد نوع التظلم الخاص بـ "رخص القيادة".

3- أدخل الرقم القومي في الحقل المخصص، واضغط على "تفاصيل المخالفة".

4- ستظهر الرسوم المقررة والمخالفات المرتكبة، بما في ذلك الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

5- حدد نوع المخالفة التي ترغب في التظلم عليها، ثم اضغط على أيقونة "تظلم".

6- قم بقراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها لاستكمال عملية التظلم.

7- أدخل البيانات الشخصية المطلوبة واضغط على "إرسال الطلب".

8- ستظهر لك إيصال التظلم والرقم الخاص به، يجب الاحتفاظ به للمتابعة.

9- ستصل نتيجة التظلم إليك عبر الهاتف.

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