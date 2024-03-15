الجمعة 15 مارس 2024
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حوادث

استعلام مخالفات نيابة المرور عبر الموقع الرسمي

استعلام مخالفات نيابة
استعلام مخالفات نيابة المرور

يبحث الكثير من المواطنين على الأنترنت عن كيفية استعلام مخالفات نيابة المرور، وذلك تيسيرا عليهم وعدم إضاعة الوقت.

 

استعلام مخالفات نيابة المرور

 

ويتيح موقع النيابة العامة على الإنترنت استعلام مخالفات نيابة المرور، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الذي يقضي على طوابير الوقوف أمام المرور وتيسيرا على المواطنين.

 

استعلام المخالفات المرورية

 

الدستور قدم لقراءها طريقة استعلام مخالفات نيابة المرور، من خلال الدخول لموقع النيابة العامة، لمعرفة قيمة المخالفات الخاصة بالمركبات سواء للدراجات النارية أو السيارات.

 

استعلام مخالفات نيابة المروريتم عن طريق كتابة رقم اللوحة أو كتابة رقم الرخصة من خلال عدة خطوات في أقل من دقيقة.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أو الرقم القومي

عبر موقع النيابة| خطوات الاستعلام أو التظلم على مخالفات المرور 2024

خطوات استعلام مخالفات نيابة المرور

 

يمكن استعلام مخالفات نيابة المرور خلال عدة خطوات:

  1. الدخول علي جوجل وكتابة الموقع الرسمي للنيابة العامة، وذلك من خلال الرابــــط
  2. تظهر الصفحة الرئيسية للموقع نضغط على خدمات نيابة المرور
  3. الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التيسير بأنواعها المختلفة ورخص القيادة.
  4. عقب ذلك تظهر خدمات التصالح الفوري والدفع والتظلمات وخدمة متابعة الطلبات وخدمة الاستعلام عن مخالفات المرور
  5. الضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور
  6. عقب ذلك تظهر علي الصفحة مخالفات رخص المركبات ومخالفات رخص القيادة
  7. ثم الضغط علي مخالفات رخص المركبات يتطلب الموقع ادخال رقم الرخصة حروف وأرقام أو أرقام فقد والضغط علي ايقونة إجمالي المخالفات أو بحث جديد.

 

كما يتيح موقع النيابة العامة للمرور، إمكانية دفع قيمة المخالفات إليكترونيا، كما يمكن التظلم على تلك المخالافت إليكترونيا بدون التوجه إلى مقر نيابات المرور، مما يساههم في القضاء على طوابير الانتظار وأيضا التسهيل على المواطنين وعدم إضاعة وقتهم، ضمن استراتيجية رقمنة الخدمات في مصر

 

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عبر موقع النيابة| خطوات الاستعلام أو التظلم على مخالفات المرور 2024

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