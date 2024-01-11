عبر موقع النيابة| خطوات الاستعلام أو التظلم على مخالفات المرور 2024

يكثف قطاع كبير من مالكي السيارات وحاملي رخص القيادة عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 مجانًا وكيفية دفع المخالفات إلكترونيًا بدلًا من تراكمها أو دفع غرامات على تأخر سدادها، ويرغب المواطنون من الكشف عن غرامات الرخص والسيارات من خلال موقع النيابة العامة.

خدمات المرور عبر موقع النيابة العامة 2024

يقدم الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة مجموعة من الضوابط والمزايا التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات لأصحاب وقائدي السيارات، حيث يمكنهم الاستعلام عن مخالفاتهم المرورية بسهولة وسرعة، وتقديم التظلمات في حال عدم موافقتهم على القيمة المحددة للمخالفة. كما يمكنهم سداد قيمة المخالفات التي ارتكبوها من داخل منازلهم عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة وحدات المرور المختصة بالتراخيص في جميع أنحاء البلاد.

إمكانية التظلم على مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة 2024

يبحث المواطنون عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور في عام 2024، وقد حدد قانون المرور ضعف قيمة الغرامة المالية على السيارة في حال تكرار قائدها نفس المخالفة خلال فترة 6 أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة المرورية الأولى، كما حدد القانون عددًا من المخالفات المرورية التي لا يمكن التصالح عليها، ويجب على مرتكبها دفع قيمتها بالكامل كشرط لتجديد ترخيص السيارة.

خطوات الاستعلام أو التظلم على مخالفات المرور 2024

يمكنك الآن القيام بالاستعلام أو التظلم على مخالفات المرور المرتبطة برقم لوحة السيارة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- قم بزيارة الموقع الرسمي لنيابة المرور عبر الرابط التالي:

2- اختر خيار "التظلمات" المتاح سواء كانت متعلقة بالسيارة أو غيرها.

3- قم بإدخال الرقم القومي لمالك السيارة في الحقل المخصص على الموقع.

4-انقر على خيار "تفاصيل المخالفة" لعرض جميع المخالفات المستحقة للدفع.

5- اضغط على "الموافقة" للموافقة على الشروط المطلوبة للاستمرار في الخدمة.

6- اختر "إرسال" للحصول على إيصال عملية التظلم.

ستتلقى نتيجة التظلم على المخالفة عبر هاتفك المحمول في غضون 24 ساعة

خطوات سداد مخالفات المرور أونلاين يناير 2024

يمكنك سداد مخالفات المرور عبر الإنترنت بدلًا من التواجد في إدارة المرور من خلال الخطوات التالية:

1- قم بزيارة موقع نيابة المرور الإلكتروني.

2- اضغط على رمز "سداد المخالفات".

3- أدخل رقم لوحة السيارة.

4- اضغط على "عرض المخالفات".

5- حدد المخالفات التي ترغب في سدادها.

6- اختر طريقة الدفع المناسبة لك.

7- اضغط على "تأكيد".

بهذه الطريقة يمكنك سداد مخالفات المرور بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت.