السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة لشهر ديسمبر 2023

مخالفات المرور
مخالفات المرور

تتساءل شريحة كبيرة من مالكي السيارات وحاملي رخص القيادة عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور وكيفية سدادها، وتصدر الاستعلام عن المخالفات المرورية محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة مع بداية شهر ديسمبر لسدادها مع بداية الشهر بالتزامن مع قبض الرواتب.

 الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة النيابة العامة 

توفر النيابة العامة خدمة الاستعلام  مخالفات المرور لشهر ديسمبر 2023 بواسطة رقم السيارة عبر موقعها الإلكتروني بشكل مجاني لجميع المواطنين، وتهدف بهذه الخدمة إلى تلبية احتياجات العديد من سائقي السيارات الذين يرغبون في الاطلاع على مخالفات المرور لعام 2023 دون الحاجة للتوجه إلى مقر وحدات المرور وتجنب الازدحام.

يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة المعدنية للسيارة وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. قم بالدخول إلى موقع النيابة العامة عن الدخول إلى هذا الرابط

2. اختر أيقونة الاستعلامات.

3. انقر على خيار مخالفات رخص المركبات.

4. قم بكتابة رقم لوحة المركبة المعدنية.

5. اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

6. في النهاية، ستظهر لك مخالفات المرور برقم السيارة بعد إجراء الاستعلام.

7. إذا كنت ترغب في الاستعلام عن أماكن المخالفات، يجب عليك إدخال الرقم القومي لمالك السيارة.

 الاستعلام عن مخالفات المرور  بالتطبيق الالكتروني

وبالإضافة إلى ذلك، قامت  وزارة الداخلية بتطوير تطبيق خاص يتيح لك الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة والتظلم عليها وسدادها بشكل مجاني عبر الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور.

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كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة وآلية استخراج شهادة براءة الذمة

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رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي وكيفية التظلم عليها الكترونيًا

خطوات وطرق سداد مخالفات المرور إلكترونيًا 

يمكن للمواطن دفع مخالفات المرور عن طريق رقم السيارة عبر الإنترنت باستخدام الخطوات التالية:

1-  الدخول إلى موقع النيابة العامة للمرور من هنا واختر أيقونة الدفع.

2- أدخل اسم مالك السيارة بالشكل الرباعي في المكان المخصص.

3- قم بتسجيل العنوان الخاص بمالك السيارة واسم مروره وأرقام وحروف السيارة التي ترغب في الاستعلام عن مخالفاتها.

4- قم بدفع مخالفات المرور عبر الموقع الإلكتروني باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال جهاز فوري.

اقرأ أيضًا:وقع النيابة العامة لخدمات مرور مصر.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

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