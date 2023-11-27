رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي وكيفية التظلم عليها الكترونيًا

يوفر موقع النيابة العام رابط الاستعلام عن مخالفات المرور وذلك في إطار اتجاه وزارة الداخلية إلى رقمنة كافة الخدمات التي تفدمها للمواطنين تسهيلًا عليهم وتوفيرًا للوقت، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن مخالفات المرور وكيفية التظلم عليها الكترونيًا.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

يستطيع أصحاب السيارات الملاكي الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي من خلال زيارة موقع النيابة العامة واتباع الخطوات التالي:

أولا: ادخل إلى موقع النيابة العامة من الرابط التالي من هنا.

اضغط على "خدمات المرور".

ثالثًا: اضغط على استعلام عن المخالفات المرورية

رابعًا: أدخل الرقم القومي الخاص بك.

خامسًا: اضغط على عرض المخالفات المرورية.

سيظهر أمامك قائمة بالمخالفات المرورية المسجلة على المركبات التي تملكها، والتي تشمل نوع المخالفة ومكانها وتاريخها وقيمة الغرامة.

تطبيق الاستعلام عن مخالفات المرور

ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال تطبيق النيابة العامة على هاتفك الذكي، اضغط على "خدمات المرور"، اضغط على "استعلام عن المخالفات المرورية"، أدخل رقم اللوحة أو الرقم القومي الخاص بك، اضغط على "عرض المخالفات المرورية"، سيظهر أمامك قائمة بالمخالفات المرورية المسجلة على السيارة أو المركبات التي تملكها، والتي تشمل نوع المخالفة ومكانها وتاريخها وقيمة الغرامة.

رابط التظلم على مخالفات المرور

يستطيع ملاك السيارات بعد الاستعلام عن مخالفات المرور تقديم التظلم على مخالفات المرور من خلال موقع النيابة العامة، أو من خلال مكاتب المرور.

وللتظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا ادخل إلى موقع النيابة العامة من الرابط السابق، اضغط على "خدمات المرور"، اضغط على "التظلم على المخالفات المرورية"، أدخل بياناتك الشخصية، بما في ذلك الرقم القومي واسم المالك ورقم اللوحة، أدخل رقم المخالفة أو تاريخها أو مكانها، اكتب سبب التظلم، اضغط على "تقديم التظلم".

سيصدر قرار من النيابة العامة بالقبول أو الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم التظلم.