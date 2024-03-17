"المرور" تضبط 19218 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحـاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 19218 مخالفة مرورية متنوعة، 12174 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 631 مخالفة سير دون تراخيص، 23 مخالفة دراجة نارية، 379 مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 18 مخالفة موقف عشوائي، 17 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.