الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"المرور" تضبط 19218 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحـاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 19218 مخالفة مرورية متنوعة، 12174 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 631 مخالفة سير دون تراخيص، 23 مخالفة دراجة نارية، 379 مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 18 مخالفة موقف عشوائي، 17 مخالفات شروط التراخيص.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور تحقيق الانضباط قائدي السيارات مخالفة مرورية متنوعة

مواد متعلقة

استعلام مخالفات نيابة المرور عبر الموقع الرسمي

الأكثر قراءة

أسرار خطة غزو رفح وعلاقتها بالهدنة فى غزة

أسرار موافقة نتنياهو على استئناف مفاوضات الهدنة وكواليس خطة غزو رفح

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

التحريات: حريق ملهى ليلى وراء اشتعال النيران بمجمع البنوك فى التجمع

دفاع الملحن أحمد حجازى يطلب من المحكمة الرأفة بموكله بمناسبة شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد

منطقة عازلة وطريق فاصل.. كواليس تغيير إسرائيل لشكل قطاع غزة بالكامل

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا