مواعيد وخدمات السوبرجيت لنقل الركاب (انفوجراف)

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن الاتوبيسات المكيفة التي تمثل الوسيلة الأساسية للركاب بين مختلف المدن وخاصة المدن الجيدة نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة وكذلك رحلات العمرة.

تعرف على مواعيد السوبرجيت لنقل الركاب

وتستعرض “الدستور” على خدمات السوبرجيت لنقل الركاب الخارجية والدخلية لمختلف المحافظات.

في التقرير التالي، ننشر مواعيد الاتوبيسات المكيفة التي توضحها السوبر جيت للتيسير على المواطنين في معرفة موعد الأتوبيسات التي يرغبون في الحجز فيه.

الخدمات التى يقدمها السوبرجيت



• تقدم شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى شركات وزارة النقل خدمات نقل الركاب الخارجيـــــة والدخلية لمختلف المحافظات من خلال اسطول من الحافلات المتميـــــزة كما تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمـــة الحجز الإلكتروني

• تقدم الشركة خـــــدمة النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحافــلات ذاكية صديقة للبيئة

• يبلغ أجمالي عدد الخطوط علـي مستوي الجمهوريــة (36) خـط.

• تمتلك الشركة أسطولًا متنوعًا يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كافة وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائنا،بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.

• يتم نقل الركاب علي خطوط محددة علي شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة وذلك من (الاسكندريه - الساحل الشمالى - مرسي مطروح – بورسعيد – السويس - شرم الشيخ الغردقه المنيا اسيوط قنا سوهاج الاقصر سفاجا نوبيع ) وقريبا من (اسماعيليه - منصوره)

قسم السياحه بالشركة:

• تم التعاقد مع مجموعه من الفنادق بشرم الشيخ والغردقه وسيتم توصيل العميل الى الفندق وبالاضافه للحجز عن طريق الفندق فى العوده.

رحلات العمرة



الشركة توفر لعملائها تسيير رحلات عمرة الى الاماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية ب (مكة - المدينة المنورة) وحيث يشمل البرنامج:

1. الطيران:سعودى ومصر للطيران (القاهره/المدينه-جده/القاهره)او(القاهره/جده-المدينه/القاهره)

2. الانتقالات الداخليه بالمملكه باتوبيسات حديثه

3. مزارات المدينه المنوره ومكه المكرمه

4. رسوم التاشيره

5. باركود وزاره السياحه

6. توفير مشرف مرافق ذو خبره عاليه

• للحجز والاستعلام:

• 01010037736 Whatsapp + call

• 01010038808 Whatsapp + call

• 01010303067 Whatsapp + call

• 19157

مواعيد السوبر جيت

مواعيد السوبر جيت

مواعيد السوبر جيت

مواعيد السوبر جيت

مواعيد السوبر جيت

مواعيد السوبر جيت

مواعيد السوبر جيت

مواعيد السوبر جيت

مواعيد السوبر جيت

مواعيد السوبر جيت

مواعيد السوبر جيت