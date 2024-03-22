مع قرب عيد الفطر المبارك يحرص الكثير من المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية معرفة النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري عبر جوجل، لتقسيم احتياجاتهم اليومية.

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة الجمعة 22- 3- 2024.

النهاردة كام رمضان 2024

يوافق اليوم الجمعة 12 رمضان 1445ه‍، وذلك في التاريخ الهجري.

ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

وفي هذا الجانب، ننشر لكم ورقة نتيجة اليوم الجمعة، وقد جاءت علي الشكل التالي:

يصادف الجمعة 22 مارس 2024م، وذلك في التقويم الميلادي.

يصادف الجمعة 12 رمضان 1445ه‍، وذلك في التقويم الهجري.

يصادف الجمعة 13 برمهات 1740ق، وذلك في التقويم القبطي.

التاريخ القبطي اليوم 2024

يوافق اليوم 13 من شهر برمهات لعام 1740ق، في التاريخ القبطي، وبدأ في يوم الأحد الموافق يوم 10 مارس الجاري، وسيستمر لمدة 30 يوم.

موعد عيد الفطر 2024

ويكون ميعاد عيد الفطر 2024 في يوم الجمعة الموافق 12 إبريل هو الشهر الرابع بالتقويم الميلادي 12-04-2024.

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تاريخ عيد الفطر 2024

ويكون تاريخ عيد الفطر 2024: هو 12-04-2024 ميلادي، ويوم 01-10-1445 هجري، والذي سيصادف يوم الجمعة.

أدعية شهر رمضان 2024

اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزَحْزِحْنى فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ.

وقَرِّبْنى إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعامِ، وَإفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلى الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلى الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَى سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ.

اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْنى فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضًا لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدرى بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ.