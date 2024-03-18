يشغل بال المسلمين مع بداية الساعات الصباحية معرفة النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين عبر جوجل، وذلك مع استمرار شهر المغفرة والرحمة ويكون هو شهر رمضان المبارك، لتقسيم جدول احتياجاتهم اليومية.

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين 18- 3- 2024.

النهاردة كام رمضان 2024

يوافق اليوم الاثنين 8 رمضان 1445ه‍، في التاريخ الهجري.

ورقة نتيجة اليوم الاثنين

اليوم الاثنين يوافق 18 مارس 2024، بالتقويم الميلادي. اليوم الاثنين يوافق 8 رمضان 1445، بالتقويم الهجري. واليوم الاثنين يوافق 9 برمهات 1740، بالتقويم القبطي.

كام يوم باقي علي عيد الفطر المبارك 2024

وبحسب الحسابات الفلكية، سوف يكون أول أيام عيد الفطر لعام 2024، يوم الخميس 9 أبريل 2024، لذلك متبقي نحو 22 يوم.

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