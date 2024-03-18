النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين
يشغل بال المسلمين مع بداية الساعات الصباحية معرفة النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين عبر جوجل، وذلك مع استمرار شهر المغفرة والرحمة ويكون هو شهر رمضان المبارك، لتقسيم جدول احتياجاتهم اليومية.
النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين
وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين 18- 3- 2024.
النهاردة كام رمضان 2024
يوافق اليوم الاثنين 8 رمضان 1445ه، في التاريخ الهجري.
ورقة نتيجة اليوم الاثنين
- اليوم الاثنين يوافق 18 مارس 2024، بالتقويم الميلادي.
- اليوم الاثنين يوافق 8 رمضان 1445، بالتقويم الهجري.
- واليوم الاثنين يوافق 9 برمهات 1740، بالتقويم القبطي.
كام يوم باقي علي عيد الفطر المبارك 2024
وبحسب الحسابات الفلكية، سوف يكون أول أيام عيد الفطر لعام 2024، يوم الخميس 9 أبريل 2024، لذلك متبقي نحو 22 يوم.
اقرأ أيضا:
"فَاعْفُ عَنِّي".. دعاء ليلة القدر 2024 كامل
قبل عيد الفطر 2024.. اعرف موعد صرف مرتبات شهر مارس وأبريل
الأدعية المستحبة في شهر رمضان 2024
- اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارزقنا الجنة وجنبنا النار.
- يا رب اجعل هذا اليوم يومًا مليئًا بالنجاح والبركة في حياتنا.
- اللهم اهدنا وثبتنا على طاعتك واجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم.
- اللهم اكتبنا من المفرجين من النار في هذا الشهر الفضيل.
- يا حنان يا منان اجعل رمضان هذا خيرًا وبركة للأمة الإسلامية.
- اللهم قرِّبنا من رؤيتك في ليلة القدر واقضِ حوائجنا.
- يا كريم اجعل هذا الشهر يشفع لنا يوم القيامة.
- اللهم اكفنا شر الفتن والمحن واحفظنا من شرور أنفسنا.
- اللهم اجعلنا من المغفور لهم والعتقاء من النار في هذا اليوم.
- اللهم قوِّ عزائمنا وارزقنا الاستمرار على الخير والبركة.
- اللهم اغفر لي ولوالديَّ، وارحمهما كما ربياني صغيرا.
- اللهم اجعل لي من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا.
- يا مجيب الدعوات أسكن قلوبنا بالإيمان واجعلنا من الصالحين.
- اللهم اهدنا وسددنا في هذه اللحظات الفضيلة.
- اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا من عتقاء هذا الشهر.
- يا رزاق ارزقنا حسن الختام والعتق من النار.