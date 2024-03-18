كم عدد ساعات الصيام فى ثامن يوم رمضان 2024؟

ساعات الصيام

يبحث الكثيرون عن عدد ساعات الصيام في ثامن يوم رمضان 2024 ووفقًا لامساكية شهر رمضان 2024، فعدد ساعات الصيام في ثامن يوم رمضان 13 ساعة و30 دقيقة.

موعد آذان المغرب اليوم

وفقًا لامساكية شهر رمضان 2024، فإن موعد اذان المغرب سيكون في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق (6:05) حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

عدد ساعات الصيام اليوم

عدد ساعات الصيام في سابع يوم رمضان 13 ساعة و30 دقيقة.

دعاء قبل الافطار

دعاء الإفطار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ".

دعاء مستجاب قبل الافطار

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول أيضًا: " اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: "اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"، رواه أبو داود مرسلًا.

اللهمَّ لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصمتُ.

- اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ.

- اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك.

- اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك.

- اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ.

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