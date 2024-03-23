السبت 23 مارس 2024
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كيفية صلاة التراويح وما هو دعائها؟

صلاة الترويح
صلاة الترويح

كيفية صلاة التراويح ودعائها؟، من المواضيع التى يتزايد  معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

 

كيفية صلاة التراويح؟

تؤدى صلاة التراويح فى شهر رمضان وكان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت منه وكانت تؤدى فرادى أو جماعة بإمام واحد، ثم جاء عمر بن الخطاب وآمر بأداء صلاة التراويح بإمام واحد وفى جماعة.

ونقل عن أبِـي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

 وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِـينَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى ذَاتَ لَـيْلَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ القَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَـمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ».

وَعَنْ عَائِشَةَ أيضًا رَضِيَ اللهُ عَنْـهَا قالتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأحْيَا لَيْلَهُ، وَأيْقَظَ أهْلَهُ».

 

عدد ركعات صلاة الترويح 

استشهد المسلمين  بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ حين قالت: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا.

 قَالَتْ السيدة عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي».

مسلسل سر المسجد... ما هو فضل صلاة الجماعة؟

كيفية صلاة التراويح من المنزل؟

وعن كيفية أداء صلاة التراويح أجابت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف عن هذا السؤال من خلال الإجابة التى نشرتها على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه يمكن قيامها في المنزل كغيرها من الصلوات. 

وتابعت صفحة لجنة الفتوى: أن صلاة التراويح يستقبلها المصلي في اتجاه القبلة، ومن ثم التكبير وقراءة دعاء الاستفتاح سرًا، وهى كالتالى:

يتسقبل المصلي صلاة التراويح في اتجاه القبلة.

يقرأ المصلي دعاء الاستفتاح سرًا لبدء صلاة التراويح.

يصلي المصلي ركعتين ومن ثم السلام وبدء ركعتين أخريين حتى يستكملها 8 ركعات، 10 ركعات، إلى 20 ركعة.

صلاة التراويح ركعتين ركعتين، ثم السلام بعد كل ركعتين، منفصلة عن صلاة الوتر.

 

صلاة التراويح جماعة  فى البيت 

خطوات وشروط صلاة التراويح جماعة من المنزل.

قاالت لجنة الفتوى أن خطوات وشروط قيام صلاة التراويح في المنزل هى كالتالى:

أن يقف الزوج في الأمام ويستقبل القبلة.

يقف خلف الزوج الزوجة وباقي الأولاد.

أما إذا صلى الرجل مع أولاده الذكور، يقف الأولاد الذكور مع والدهم في الأمام إلى صفيه في اليمين واليسار.

 

دعاء صلاة التراويح

وفقًا لما جاء في السنة، تأتي أفضل الأدعية المستحبة في صلاة التراويح "اللهم أهدنا فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا وااصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وصالح أعمالنا والصلاة والسلام على رسول الله".

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