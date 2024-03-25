مجلس السيادة السوداني: لا تفاوض ولا هدنة مع مليشيا الدعم السريع

أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي السوداني مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، أمس، أنه لا تفاوض ولا هدنه مع مليشيا آل دقلو الإرهابية (قوات الدعم السريع).

وشدد العطار لدى حضوره دعوة الإفطار التى أقامتها القيادة والسيطرة الجوالة لإسناد عمليات القيادة العامة العسكرية بأمدرمان بحضور حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ووالي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزه وقادة المناطق والفرق والوحدات العسكرية، أن هذه الحرب قائمة حتى النصر وأن الجيش السوداني لايتشرف بمليشيا لا عقيدة لها سوى القتل السلب والاغتصاب، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

من جهته شدد حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي على ضرورة حسم المعركة وطرد عناصر المليشيا من المرتزقة والأجانب.

البرهان يلتقي وفد الآلية الإفريقية رفيعة المستوى

وإلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمس وفد الآلية الإفريقية رفيعة المستوى بشأن السودان برئاسة محمد بن شمباس، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق.

وأوضح وزير الخارجية في تصريح صحفي أن رئيس الآلية كان قد عقد لقاءات خلال الفترة الماضية مع قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في كل من القاهرة وأديس أبابا وغيرها حيث وقف على الرؤي والأفكار بشأن وقف الحرب وإعادة السلام والإستقرار في السودان.

وأوضح أن زيارته أمس جاءت لإطلاع رئيس المجلس السيادي على ماقامت به الآلية من جهود في هذا الصدد وذلك في سبيل بلورة تصور للحل يتم طرحه على جميع الأطراف ويفضي إلى تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد.

كما التقى البرهان بمكتبه أمس وفد إدارة الميدوب الأهلية برئاسة وكيل إدارة الميدوب الأهلية جامع محمد الصياح.

وأشاد البرهان بالدور الكبير الذي تضطلع به الإدارة الاهلية في رتق النسيج الإجتماعي والعمل على التنمية وبسط السلم والأمن المجتمعي.

وأوضح وكيل الإدارة ورئيس اللجنة الأهلية لإدارة الأزمات والطوارئ جامع محمد الصياح في تصريح صحفي الخطط والبرامج التي تضطلع بها إدارة الميدوب الأهلية في فتح الطرق وبسط الأمن والإستقرار في المحلية مستفيدة من موقعها الجغرافي المتاخم لدولة ليبيا، وإمكانية تأمين الطرق والمداخل الحدودية وحمايتها من العبث الذي تنتهجه مليشيا الدعم السريع الأرهابية المتمردة.

