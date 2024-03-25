الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مجلس السيادة السوداني: لا تفاوض ولا هدنة مع مليشيا الدعم السريع

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي السوداني مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، أمس، أنه لا تفاوض ولا هدنه مع مليشيا آل دقلو الإرهابية (قوات الدعم السريع).

وشدد العطار لدى حضوره دعوة الإفطار التى أقامتها القيادة والسيطرة الجوالة لإسناد عمليات القيادة العامة العسكرية بأمدرمان بحضور  حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ووالي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزه وقادة المناطق والفرق والوحدات العسكرية، أن هذه الحرب قائمة حتى النصر وأن الجيش السوداني لايتشرف بمليشيا لا عقيدة لها  سوى القتل السلب والاغتصاب، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

من جهته شدد حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي على ضرورة حسم المعركة وطرد عناصر المليشيا من المرتزقة والأجانب.

txt

عاجل| 18 مليون شخص على "شفا المجاعة" في السودان

البرهان يلتقي وفد الآلية الإفريقية رفيعة المستوى

وإلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمس وفد الآلية الإفريقية رفيعة المستوى بشأن السودان برئاسة محمد بن شمباس، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق.

وأوضح وزير الخارجية في تصريح صحفي أن رئيس الآلية كان قد عقد لقاءات خلال الفترة الماضية مع قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في كل من القاهرة وأديس أبابا وغيرها حيث وقف على الرؤي والأفكار بشأن وقف الحرب وإعادة السلام والإستقرار في السودان.

وأوضح أن زيارته أمس جاءت لإطلاع رئيس المجلس السيادي على ماقامت به الآلية من جهود في هذا الصدد وذلك في سبيل بلورة تصور للحل يتم طرحه على جميع الأطراف ويفضي إلى تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد.

كما التقى البرهان بمكتبه أمس وفد إدارة الميدوب الأهلية برئاسة وكيل إدارة الميدوب الأهلية جامع محمد الصياح.
وأشاد البرهان بالدور الكبير الذي تضطلع به الإدارة الاهلية في رتق النسيج الإجتماعي والعمل على التنمية وبسط السلم والأمن المجتمعي. 

وأوضح وكيل الإدارة ورئيس اللجنة الأهلية لإدارة الأزمات والطوارئ جامع محمد الصياح في تصريح صحفي الخطط والبرامج التي تضطلع بها إدارة الميدوب الأهلية في فتح الطرق وبسط الأمن والإستقرار في المحلية مستفيدة من موقعها الجغرافي المتاخم لدولة ليبيا، وإمكانية تأمين الطرق والمداخل الحدودية وحمايتها من العبث الذي تنتهجه مليشيا الدعم السريع الأرهابية المتمردة.
 

txt

الأمم المتحدة: السودان يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية

السودان مجلس السيادة الانتقالي السوداني قوات الدعم السريع الدعم السريع مليشيا آل دقلو ياسر عبد الرحمن حسن العطا مني أركو مناوي

مواد متعلقة

هل للمرأة الاعتكاف في المسجد.. عُلماء دين يجيبون

إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بالنزهة

مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك

آخر التطورات الصحية لـ محمد العمروسى.. مى فاروق تكشف التفاصيل

إعلام فلسطينى: الاحتلال يقصف جنوب شرق مدينة حمد فى غزة

شقيق الأميرة الراحلة ديانا يدعم كيت ميدلتون بكلمات مؤثرة

موعد صلاة التراويح اليوم في كافة محافظات الجمهورية

الرئيس يستقبل سكرتير عام الأمم المتحدة وتحذيرات من أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

الأكثر قراءة

800 فلسطينى مقابل 40 إسرائيليًا.. كواليس تقدم مفاوضات الهدنة فى غزة

شقيق الأميرة الراحلة ديانا يدعم كيت ميدلتون بكلمات مؤثرة

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

آخر التطورات الصحية لـ محمد العمروسى.. مى فاروق تكشف التفاصيل

سفير إيطاليا بالقاهرة: زيارة "ميلونى" مصر علامة فارقة فى العلاقات

إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بالنزهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الله يعلن استهداف مبنى تموضع جنود الاحتلال بمستعمرة المطلة شمال فلسطين

العشائر الفلسطينية: الاحتلال يواصل اغتيال منتسبي اللجان التي تؤمن المساعدات انتقامًا منهم

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ