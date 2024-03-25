رمضان 2024.. المتحدة تُشعل نقاشات المجتمع بجرأة فنية استثنائية

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أهمّ الجهات المنتجة للدراما العربية، ودائمًا ما تُقدم باقة متنوعة من المسلسلات التي تُلامس قضايا المجتمع وتُثير النقاش، ويزداد هذا التوجه وضوحًا في رمضان 2024، حيث تُقدم الشركة مجموعة من الأعمال التي تتناول قضايا اجتماعية مُلحة بأسلوب فنيّ جريء ومُبتكر.

أهمّ المسلسلات التي ناقشت قضايا اجتماعية

مسلسل مليحة

بطولة: دياب، ميرفت أمين، أمير المصري، حنان سليمان

قصة: تدور أحداث المسلسل حول فتاة فلسطينية تُدعى "مليحة" تتعرض لمجموعة من الأحداث المأساوية بسبب الأحداث في فلسطين

القضية: يناقش المسلسل القضية الفلسطينية من منظور إنساني، ويُسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال.

مسلسل عتبات البهجة

بطولة: يحيى الفخراني، جومانا مراد، عنبة

قصة: مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، ويُجسد يحيى الفخراني شخصية "السيد" الذي يُواجه صراعات نفسية واجتماعية.

القضية: يناقش المسلسل قضايا نفسية واجتماعية، مثل: الشيخوخة، الوحدة، العلاقات الأسرية، والبحث عن المعنى.

مسلسل الحشاشين

بطولة: كريم عبد العزيز، أحمد عيد، فتحي عبدالوهاب

قصة: مسلسل تاريخي ضخم يُجسد قصة "حسن الصباح" مؤسس جماعة الحشاشين.

القضية: يناقش المسلسل قضايا تاريخية وفلسفية، مثل: الصراع على السلطة، الدين، والسياسة.

مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة: خالد النبوي، حلا شيحة

قصة: مأخوذ عن رواية إحسان عبد القدوس، ويُجسد حسين فهمي شخصية "أحمد عبد الجواد" رجل الأعمال الشهير.

القضية: يناقش المسلسل قضايا اجتماعية واقتصادية، مثل: الصراع الطبقي، الفساد، والطمع.

مسلسل فراولة

بطولة: نيللى كريم، شيماء سيف

قصة: تدور أحداث المسلسل حول "فراولة" فتاة تُواجه صراعات في حياتها الشخصية والمهنية.

القضية: يناقش المسلسل قضايا اجتماعية، مثل: الحب، الخيانة، والبحث عن السعادة.

مسلسل جودر

بطولة: ياسر جلال، نور

قصة: مسلسل تاريخي يُجسد قصة "جودر" صياد بسيط يُصبح بطلًا شعبيًا.

القضية: يناقش المسلسل قضايا تاريخية واجتماعية، مثل: الظلم، الفقر، والمقاومة.

مسلسل الكبير أوى 8

بطولة: أحمد مكي، محمد سلام، هشام إسماعيل، رحمة أحمد.

قصة: استكمالًا لأحداث الجزء السابع، يُواجه "الكبير" صراعات جديدة في حياته الشخصية والمهنية.

القضية: يناقش المسلسل قضايا اجتماعية كوميدية، مثل: الجهل، الفساد، والعادات والتقاليد.

مسلسل بابا جه

بطولة: أكرم حسني، سليمان عيد، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد.

قصة: كوميديا اجتماعية تدور حول "جه" رجل بسيط يُصبح مُدرسًا لغة عربية في مدرسة خاصة.

القضية: يناقش المسلسل قضايا اجتماعية كوميدية، مثل: التعليم، الفقر، والطبقية.

مميزات أعمال دراما رمضان 2024