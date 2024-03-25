الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رمضان 2024.. المتحدة تُشعل نقاشات المجتمع بجرأة فنية استثنائية

دراما الشركة المتحدة
دراما الشركة المتحدة فى رمضان 2024

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أهمّ الجهات المنتجة للدراما العربية، ودائمًا ما تُقدم باقة متنوعة من المسلسلات التي تُلامس قضايا المجتمع وتُثير النقاش،  ويزداد هذا التوجه وضوحًا في رمضان 2024، حيث تُقدم الشركة مجموعة من الأعمال التي تتناول قضايا اجتماعية مُلحة بأسلوب فنيّ جريء ومُبتكر.

أهمّ المسلسلات التي ناقشت قضايا اجتماعية 

مسلسل مليحة

  • بطولة: دياب، ميرفت أمين، أمير المصري، حنان سليمان
  • قصة: تدور أحداث المسلسل حول فتاة فلسطينية تُدعى "مليحة" تتعرض لمجموعة من الأحداث المأساوية بسبب الأحداث في فلسطين
  • القضية: يناقش المسلسل القضية الفلسطينية من منظور إنساني، ويُسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال.

مسلسل عتبات البهجة

  • بطولة: يحيى الفخراني، جومانا مراد، عنبة
  • قصة: مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، ويُجسد يحيى الفخراني شخصية "السيد" الذي يُواجه صراعات نفسية واجتماعية.
  • القضية: يناقش المسلسل قضايا نفسية واجتماعية، مثل: الشيخوخة، الوحدة، العلاقات الأسرية، والبحث عن المعنى.

مسلسل الحشاشين

  • بطولة: كريم عبد العزيز، أحمد عيد، فتحي عبدالوهاب
  • قصة: مسلسل تاريخي ضخم يُجسد قصة "حسن الصباح" مؤسس جماعة الحشاشين.
  • القضية: يناقش المسلسل قضايا تاريخية وفلسفية، مثل: الصراع على السلطة، الدين، والسياسة.

 مسلسل إمبراطورية ميم

  • بطولة: خالد النبوي، حلا شيحة
  • قصة: مأخوذ عن رواية إحسان عبد القدوس، ويُجسد حسين فهمي شخصية "أحمد عبد الجواد" رجل الأعمال الشهير.
  • القضية: يناقش المسلسل قضايا اجتماعية واقتصادية، مثل: الصراع الطبقي، الفساد، والطمع.

مسلسل فراولة

  • بطولة: نيللى كريم، شيماء سيف
  • قصة: تدور أحداث المسلسل حول "فراولة" فتاة تُواجه صراعات في حياتها الشخصية والمهنية.
  • القضية: يناقش المسلسل قضايا اجتماعية، مثل: الحب، الخيانة، والبحث عن السعادة.

مسلسل  جودر

  • بطولة: ياسر جلال، نور
  • قصة: مسلسل تاريخي يُجسد قصة "جودر" صياد بسيط يُصبح بطلًا شعبيًا.
  • القضية: يناقش المسلسل قضايا تاريخية واجتماعية، مثل: الظلم، الفقر، والمقاومة.

 مسلسل الكبير أوى 8

  • بطولة: أحمد مكي، محمد سلام، هشام إسماعيل، رحمة أحمد.
  • قصة: استكمالًا لأحداث الجزء السابع، يُواجه "الكبير" صراعات جديدة في حياته الشخصية والمهنية.
  • القضية: يناقش المسلسل قضايا اجتماعية كوميدية، مثل: الجهل، الفساد، والعادات والتقاليد.

 مسلسل بابا جه

  • بطولة: أكرم حسني، سليمان عيد، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد.
  • قصة: كوميديا اجتماعية تدور حول "جه" رجل بسيط يُصبح مُدرسًا لغة عربية في مدرسة خاصة.
  • القضية: يناقش المسلسل قضايا اجتماعية كوميدية، مثل: التعليم، الفقر، والطبقية.

مميزات أعمال دراما رمضان 2024

  • الجودة الفنية: تتميز أعمال الشركة المتحدة بجودة فنية عالية من حيث الإخراج والتمثيل والكتابة.
  • الجرأة في طرح القضايا: تُقدم الشركة المتحدة مسلسلات تُناقش قضايا مُلحة في المجتمع دون خوف أو تردد.
  • التنوع: تُقدم الشركة المتحدة مسلسلات تُناسب مختلف الأذواق والاهتمامات.
  • الواقعية: تُقدم الشركة المتحدة مسلسلات تُعكس واقع المجتمع العربي بكلّ ما فيه من إيجابيات وسلبيات.
مسلسل مليحة مسلسل عتبات البهجة مسلسل الحشاشين مسلسل إمبراطورية ميم مسلسل فراولة مسلسل جودر مسلسل الكبير أوي 8 مسلسل بابا جه

مواد متعلقة

مبطلات الصيام في رمضان وفق القرآن الكريم والسنة النبوية

مسلسلات الـ15 حلقة.. "المتحدة" تقلب موازين الدراما العربية بتجربة جديدة

طرق وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر مارس 2024

سحر اللمسة.. تدليك الوجه اليومي لبشرة نضرة وشابة

مجلس السيادة السودانى: لا تفاوض ولا هدنة مع ميليشيا الدعم السريع

هل للمرأة الاعتكاف في المسجد.. عُلماء دين يجيبون

إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بالنزهة

الأكثر قراءة

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

مدرس يجبر طفلة على مشاهدة أفلام إباحية داخل مدرسة في روض الفرج

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

موجة حارة تضرب البلاد بداية من الغد.. وتبلغ ذروتها 31 مارس

سعر الدولار اليوم 15 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟