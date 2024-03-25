الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

لتخرج شهية مثل المحلات.. طريقة عمل البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة

البسبوسة تحضر في المناسبات المختلفة مثل شهر رمضان الكريم، طريقة عمل البسبوسة تعرفوا عليها وعلى طريقة عمل الشربات الخاص بها.

طريقة عمل البسبوسة لها وصفة خاصة لتخرج شهية مثل المحلات، والبسبوسة هي واحدة من أشهى الحلويات الشرقية، لنتعرف فيما يلي على طريقة عمل البسبوسة والشربات الخاص به، ويمكنكم أيضا الاطلاع على طريقة عمل قشطة البسبوسة والكنافة في المنزل، وطريقة عمل البسبوسة ؟ 

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حلويات رمضان 2024.. طريقة عمل البسبوسة في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة

طريقة عمل البسبوسة

مكونات طريقة عمل البسبوسة

1-2 كوب من السميد.

2-2 ملعقة كبيرة من جوز الهند.

3- كوب من السكر النّاعم.

4- كوب من اللبن الزبادي.

5-علبة من القشطة الجاهزة.

6- نصف كوب من الزبدة الذائبة

7-ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

8- نصف ملعقة من الفانيليا الباودر.

9-ملعقة من القرفة المطحونة.

طريقة التحضير طريقة عمل البسبوسة

يتم وضع كل من السميد، والسكر، والقشطة، والفانيليا، والبيكنج بودر معًا في وعاء.

أضيفي إلى ما سبق كل من القرفة، واللبن الزبادي، وجوز الهند، والزبدة إلى الخليط، مع الاستمرار في التقليب، إلى الحصول على الخليط المتجانس.

ضعي خليط البسبوسة في صينية مدهونة بالزيت أو السمنة، ثم أدخلي الصينية إلى الفرن في درجة حرارة 180 مئوية لمدة نصف ساعة تقريبًا، إلى أن تحمر أطراف البسبوسة، وتنضج.

أخرجي الصينية من الفرن، ثم صبي نصف كمية القطر على البسبوسة، ثم يتم تقطيع البسبوسة بالسكين إلى مربعات صغيرة.

توضع حبات اللوز في البسبوسة، ثم تعاد إلى الفرن مرة أخرى تحت الشواية العلوية للتحمير.

أخرجي الصينية من الفرن، ثم صبي باقي القطر عليها، وتقدم وبالهناء والشفاء.

مكونات شربات البسبوسة (القطر)

عصير نصف ليمونة.

كوب ونصف ماء.

رشة من القرفة المطحونة.

2 كوب من السكر الناعم.

زعفران.

طريقة تحضير شربات البسبوسة

يتم وضع كمية من الماء في إناء، ويضاف إليه السكر.

يوضع الإناء على النار مرتفعة الحرارة، ويترك إلى الغليان.

أضيفي عصير الليمون إلى ما سبق، مع رشة من القرفة المطحونة.

يترك الخليط على النار الى الغليان، ثم تهدأ الحرارة، ويترك إلى الغليان لمدة 10 دقائق تقريبًا إلى الحصول على القوام الكثيف.

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