الحلوى الأكثر طلبًا.. طريقة عمل البسبوسة في المنزل بمكونات سحرية

يمكنك صنع البسبوسة في المنزل بخطوات بسيطة ولذيذة مع إضافة بعض المكونات السحرية، سوف تعجب أطفالك وتجعلهم يطلبونها دائما.

مكونات عمل البسبوسة

1 كوب زبادي عادي

1 كوب سكر حبيبات

1.5 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

3 كوب من مسحوق البسبوسة

1/2 كوب زبدة غير مملحة ومذابة أي ما يعادل 1 قالب زبدة

1 كوب من رقائق جوز الهند الناعمة

3/4 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة معجون طحينة يستخدم لدهن صينية الخبز

كمية من اللوز تكفي لكل قطعة من كعكة البسبوسة

شراب بسيط

2 كوب سكر حبيبات

1.5 كوب ماء

عصرة ليمون

طريقة عمل البسبوسة

سخني الفرن إلى 375 درجة، جهزي طبق الخبز مقاس 9 × 13 عن طريق دهن قاع حواف المقلاة بمعجون الطحينة.

في وعاء اخلطي الزبادي والسكر والبيكنج باودر وصودا الخبز معًا، اضبط ذلك على الجانب، ستلاحظين أن الزبادي يغلي قليلًا ويرتفع.

في وعاء آخر اخلطي مسحوق البسبوسة مع الزبدة المذابة حتى يبدأ في التماسك، عند هذه النقطة أضيفي مسحوق جوز الهند أيضًا.

أضيفي خليط الزبادي إلى خليط السميد واخلطي الاثنين جيدًا، لهذا أضف الحليب، امزجي حتى تتشكل عجينة متماسكة.

أضف الخليط إلى صينية الخبز المجهزة مسبقًا ووزعها بالتساوي، اضغط على صينية الخبز على السطح لإخراج أي فقاعات هواء قد تكون موجودة في الخليط قبل الخبز.

قطعيها إلى مربعات بالحجم الذي تفضلينه.

أضيفي حبة لوز كاملة إلى وسط كل قطعة، فقط اضغطي عليها برفق في الخليط، يمكنك أيضًا إضافة رشة من مسحوق جوز الهند فوق الجزء العلوي من الخليط إذا كنت ترغب في ذلك قبل الخبز.

تُخبز في الفرن لمدة 25-30 دقيقة على الرف السفلي حتى تبدأ الحواف بالتحول إلى اللون البني، بعد ذلك انقل المقلاة إلى الرف العلوي لمدة 5-10 دقائق أخرى حتى تحصل الكعكة بأكملها على لون بني فاتح جميل.

أثناء خبز الكعكة قم بتحضير الشراب البسيط عن طريق تحريك السكر والماء معًا حتى يذوب السكر تمامًا، اتركيه على نار خفيفة لمدة 8 دقائق حتى يتكاثف وأضيفي عصرة ليمون في النهاية.

بمجرد خروج الكيك من الفرن، أعد تقوية الخطوط المقطوعة مسبقًا عن طريق المرور عليها مرة أخرى بسكين حاد، ثم نسكب الشراب الدافئ على سطح كعكة البسبوسة.

اترك الكعكة لتبرد تمامًا لمدة ساعة على الأقل قبل إخراج الشرائح وإلا فقد تنهار.