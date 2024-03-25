الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مليحة.. ملحمة فلسطينية تروى حكاية العودة والحب فى ظل الاحتلال

مليحة
مليحة

يُذاع بداية من الغد الثلاثاء، 16 رمضان، عبر قناة CBC والحياة وON، مسلسل مليحة، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2024، من إخراج عمرو عرفة، تأليف رشا عزت.

رحلة مليحة

تدور أحداث المسلسل حول مليحة، فتاة فلسطينية اضطرت إلى ترك وطنها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، لتقيم مع جديها في ليبيا، بعد اندلاع الثورة الليبية، تقرر مليحة العودة إلى غزة، لكن رحلتها تتعرض لصعوبات جمة، بدءًا من فقدانها أوراقها الثبوتية، مرورًا بمواجهة مخاطر السفر عبر الحدود، وصولًا إلى التحديات التي تواجهها في مسقط رأسها.

القضية الفلسطينية

يُسلط "مليحة" الضوء على معاناة الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال رحلة مليحة وعائلتها، وتهجيرهم من وطنهم، ومحاولاتهم المستمرة للعودة إلى أرضهم.

نجوم المسلسل

يضم المسلسل نخبة من النجوم العرب، منهم: دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان، علي الطيب، أمير المصري، سيرين خاس، مروة أنور.

إنتاج ضخم

يتميز "مليحة" بإنتاج ضخم، حيث تم تصويره في عدد من الدول العربية، بما في ذلك مصر، فلسطين، والأردن.

ملحمة إنسانية

يُقدم "مليحة" قصة إنسانية مؤثرة تُجسد مشاعر الحب والأمل والصبر في ظل الظروف الصعبة.

مسلسل رمضاني مُنتظر

"مليحة" من المسلسلات الرمضانية المنتظرة لعام 2024، حيث يقدم قصة مثيرة تلامس القلوب، ويسلط الضوء على قضية مهمة.

  • المسلسل مكون من 15 حلقة.
  • يُعرض على شاشة ON، الحياة، CBC
  • يُمكن مشاهدة المسلسل على منصة WATCH IT.
المتحدة عمرو عرفة رشا عزت رحلة مليحة القضية الفلسطينية

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