نجوم من أول طلة.. دراما "المتحدة" تقدم وجوهًا جديدة فى رمضان

راهنت الشركة المتحدة في دراما رمضان 2024 على الوجوه الشابة الجديدة، وتوقعت إحداث فرق فى الأعمال المقدمة.

وجوه لامعة تشعل حماس الجمهور

من أبرز الوجوه الجديدة التي شاركت في مسلسلات الشركة المتحدة لعام 2024:

عصام عمر

بطل مسلسل "مسار إجباري" الذي يُعد أول بطولة مطلقة له.

يجسد دور شاب طموح يواجه العديد من التحديات في حياته.

أحمد داش

يشارك عصام عمر بطولة مسلسل "مسار إجباري".

يجسد دور صديق عصام عمر الذي يُسانده في رحلته.

ملك قورة

تشارك في بطولة مسلسل "بيت الرفاعي".

تجسد دور فتاة قوية الشخصية تُصارع من أجل تحقيق أحلامها.

ميرنا جميل

تشارك في بطولة مسلسل "بيت الرفاعي".

تجسد دور شقيقة ملك قورة التي تُساندها في مواجهة التحديات.

رهان على الإبداع والابتكار

تؤمن الشركة المتحدة دائمًا بأهمية إعطاء الفرصة للمواهب الشابة لإثبات أنفسهم وتقديم إبداعاتهم للجمهور، وتسعى الشركة من خلال دعمها للمواهب الناشئة إلى تنوع الأعمال الدرامية وخلق أفكار جديدة تُلبي مختلف الأذواق.

توقعات بإحداث ثورة في عالم التمثيل

تُعرف الشركة المتحدة بدعمها للمواهب الشابة وتقديمهم للجمهور، وقد نجحت في ذلك خلال السنوات الماضية من خلال اكتشاف العديد من النجوم الذين أصبحوا من أهم نجوم الدراما العربية.

وتتوقع الشركة المتحدة أن تُحدث الوجوه الجديدة التي تشارك في مسلسلاتها لعام 2024 ثورة في عالم التمثيل، حيث تتمتع هذه المواهب بموهبة كبيرة ومهارات فنية عالية، وهو ما حدث في المسلسلات التي أحبها الجمهور في النصف الأول من رمضان وعلى رأسها مسار إجباري لـ عصام عمر وأحمد داش.

خطوة مهمة

خطوة الشركة المتحدة في دعم المواهب الشابة خطوة إيجابية تُسهم في تنمية الدراما العربية وتُقدم للجمهور أعمالًا مميزة تُلبي مختلف الأذواق.

أدوار مميزة تُثبت موهبة الوجوه الجديدة

لا تقتصر مشاركة الوجوه الجديدة على أدوار ثانوية، بل قدموا أدوارًا رئيسية تُظهر موهبتهم وإبداعهم، ففي مسلسل "مسار إجباري" يُجسد عصام عمر دور شاب طموح يواجه العديد من التحديات في حياته، بينما يُقدم أحمد داش دور صديقه الذي يُسانده في رحلته.

وفي مسلسل "بيت الرفاعي" تُقدم ملك قورة دور فتاة قوية الشخصية تُصارع من أجل تحقيق أحلامها، بينما تُجسد ميرنا جميل دور شقيقتها التي تُساندها في مواجهة التحديات.