موعد إعادة مسلسل سر إلهى لـ روجينا الحلقة الأخيرة

حققت الحلقة الأخيرة من مسلسل سر إلهي الذي تخوض بطولته النجمة روجينا ردود أفعال قوية من الجمهور، خاصة بعد المفاجآت التي تضمنتها أحداث الحلقة الأخيرة من العمل التي عرضت أمس الإثنين.

مسلسل سر إلهي مواعيد إعادة الحلقة الأخيرة

وتعاد الحلقة الأخيرة من مسلسل سر إلهي عبر قنوات سي بي سي الفضائية في التوقيتات التالية:

قناة CBC العامة: الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 ظهرا.

قناة CBC DRAMA: الإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباح

كمما تتواجد الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي عبر منصة watch it الرقمية ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل سر إلهي تفاصيل أحداث الحلقة الأخيرة

شهدت الحلقة الـ15 والأخيرة من مسلسل سر إلهي مفاجآت كبيرة في الأحداث، أبرزها انتقام "نصرة" التي تجسد دورها الفنانة روجينا من صديقتها "نهى" التي تجسد دورها الفنانة رشا مهدي والتي خانتها وقامت بالزواج من زوجها “سعد” الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت، وسرعان ما كشفت لها خطتها التي سيطرت فيها على معرض السيارات بالكامل، بعد أن تنازل لها سعد عن حقه في الملكية من أجل تنازلها عن القضية التي سجنته.

كما قامت نصرة بزيارة "شاهيناز هارون" التي تجسد دورها الفنانة مي سليم في السجن للسخرية منها كما فعلت معها لحظة سجنها في أولى حلقات المسلسل، وسرعان ما كشفت لها عمن قام بالإبلاغ عنها وأن شقيقها هو السبب وراء تسليم فيديو قتلها للمحامي عزيز للنيابة.

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي تدور أحداثه في اطار اجتماعي تشويقي وينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة وهو من إنتاج شركة كودكس، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي من يشارك في بطولته بجانب النجمة روجينا نخبة من نجوم الفن وهم كل من: