مسلسل بقينا اتنين لـ " شريف منير و رانيا يوسف تفاصيل أحداث الحلقة 1

بدأت منذ قليل، الحلقة الأولى من مسلسل بقينا اتنين الذي يخوض بطولته كل من النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير عبر قنوات “سي بي سي” ومنصة “واتش ات” الرقمية.

مسلسل بقينا اتنين تفاصيل أحداث الحلقة 1

وبدأت الحلقة الأولى من مسلسل بقينا اتنين بتعريف شخصيات شريف منير ورانيا يوسف ومعلومات شخصية عنهم وعن أسرتهم، وظهر الفنان شريف في المشهد الأول للحلقة ويجسد شخصية “أدهم حسن أباظة” ويبلغ من العمر 52 عاما ويعمل كمالك لشركة دعاية وإعلان.

فيما تجسد رانيا يوسف شخصية باسم “ياسمين أحمد الجمال” 46 عاما، وتعمل سيدة أعمال وهي متزوجة من شريف منير منذ 25 عاما ولديهما طفلان ولد بأسم “مروان” وبنت باسم “ريم”.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الاولي

قناة CBC DRAMA

البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC العامة

البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا إتنين تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول المسلسل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها وذلك بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

ويشارك في بطولة مسلسل بقينا اتنين بجانب شريف منير ورانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كل من: