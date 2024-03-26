الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل بقينا اتنين لـ " شريف منير و رانيا يوسف تفاصيل أحداث الحلقة 1

مسلسل بقينا إتنين
مسلسل بقينا إتنين الحلقة 1

بدأت منذ قليل، الحلقة الأولى من مسلسل بقينا اتنين الذي يخوض بطولته كل من النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير عبر قنوات “سي بي سي” ومنصة “واتش ات” الرقمية.

مسلسل بقينا اتنين تفاصيل أحداث الحلقة 1

وبدأت الحلقة الأولى من مسلسل بقينا اتنين بتعريف شخصيات شريف منير ورانيا يوسف ومعلومات شخصية عنهم وعن أسرتهم، وظهر الفنان شريف في المشهد الأول للحلقة ويجسد شخصية “أدهم حسن أباظة” ويبلغ من العمر 52 عاما ويعمل كمالك لشركة دعاية وإعلان.

فيما تجسد رانيا يوسف شخصية باسم “ياسمين أحمد الجمال” 46 عاما، وتعمل سيدة أعمال وهي متزوجة من شريف منير منذ 25 عاما ولديهما طفلان ولد بأسم “مروان” وبنت باسم “ريم”.

موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل بقينا إتنين لـ شريف منير ورانيا يوسف

مسلسل بقينا اتنين.. مواعيد عرضه على قناة cbc

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الاولي

 

قناة CBC DRAMA

  • البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC العامة

  • البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا إتنين تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول المسلسل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها وذلك بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

ويشارك في بطولة مسلسل بقينا اتنين بجانب شريف منير ورانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كل من:

  • الفنان إدوارد
  • الفنان صلاح عبدالله
  • الفنانة مروة عبد المنعم
  • الفنانة ميمي جمال
  • الفنان عزت زين
  • الفنان محمد نشأت
  • الظهر الأخير للفنان الراحل طارق عبد العزيز
  • المسلسل من تأليف أماني التونسي
  • إخراج طارق رفعت
  • إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.
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