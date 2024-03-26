مسلسل سر المسجد الحلقة 16.. الشيح صلاح يشرح فضل مجالس العلم

مسلسل سر المسجد الحلقة 16.. دار حوار بين الشيخ صلاح وسيف وأصدقائه، عندما ذهبو إليها لحل لغز الرمز الجديد بعد العثور عليه، والذي يُشير إلى مجالس العلم في المسجد.

تفاصيل احداث مسلسل سر المسجد الحلقة 16

وبدأ الشيخ صلاح حديثه خلال احداث مسلسل سر المسجد الحلقة 16، مستشهدًا بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره)].

وأوضح الشيخ صلاح فضل مجالس العلم في المسجد، وأيضا ثواب الدراسة في الجامعات والمدارس، واوضح الشيخ صلاح أن الذي ينصت للعلم له أجر عظيم.

وأستشهد الشيخ صلاح بحديث للرسول صلي الله عليه،قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ: ومَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، ويتَدَارسُونَه بيْنَهُم، إِلاَّ نَزَلتْ علَيهم السَّكِينَة، وغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَة، وَحَفَّتْهُم الملائِكَةُ، وذَكَرهُمْ اللَّه فيِمنْ عِنده.

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 17

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.