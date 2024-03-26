ملخص أحداث الحلقة 15 من مسلسل سر المسجد محور اهتمام الملايين من الأطفال وأولياء أمورهم عبر السوشيال ميديا حاليا وذلك لكونه مسلسل رسوم متحركة يبرز قواعد ومبادئ الدين الإسلامي يُقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كجزء من العروض الموجهة للأطفال في موسم دراما رمضان 2024.

ملخص أحداث الحلقة 15 من مسلسل سر المسجد

بدأت بدأت أحداث الحلقة 15 من مسلسل سر المسجد بظهور شخص غريب لم يعرفه سيف وأصدقاؤه، وجاء يأخذهم إلى مكان الرموز، ولكن كان هناك اعتراض شديد من شروق، وطلبت من أصدقائها عدم الذهاب مع شخص لم يعرفوه.

وبعد أن منع حبيبة من مساعدتهم، ينجح الغلباوي في استدراج أبطالنا إلى فخ جديد، من خلال ذلك الشخص المجهول، وبالفعل جاء غلباوي وفلتة إلى سيف وأصدقائة وحاول القبض عليهم، ولكن استطاع الأصدقاء الإفلات من غلباوي والحصول على الرمز الإلكتروني الجديد.

بدأت أحداث مسلسل سر المسجد بمحاولة من حبيبة لاختراق جهاز غلباوب، واجتمع سيف وأصدقائه للحديث عن الجاذبية الأرضية، وبدأ سيف في التفرقة بين الأجسام الثقيلة التي تكون لها جذبية علي الأرض ومعني الطيور والتي تطير في السماء وذلك نتيجة إلى أن الله خلق لها أجنحة وذيل تستطيع من خلاله الطير في السماء.

وأثناء الحديث، قالت شروق إن لديها معلومة أن أول من أكتشف الجاذبية الأرضية هو العالم نيون، ولكن سيف قال تمها معلومة خطأ وقام بتصحيح المعلومة لها، حيث أن أول من أكتشف الجاذبية الأرضية هو نيوتن المعروف وقد أكتشف الجاذبية الأرضية بالتفاحة التي سقطت على رأسه بينما كان جالسا تحت الشجرة، وأن تلك التفاحة كانت السبب الذي أدى إلى اكتشافه قانون الجاذبية.

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 16

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.