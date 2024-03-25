الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد الحلقة 15.. نصائح للأطفال بضرورة الابتعاد عن الغرباء

سر المسجد
سر المسجد

واصل  مسلسل سر المسجد توجيه نصائحه للأطفال بضرورة الابتعاد عن الغرباء، حيث يعد مسلسل سر المسجد من مسلسلات رمضان 2024 الموجهة للأطفال والتي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفى هذا التقرير نقدم نصائح للأطفال" الابتعاد عن الغرباء"

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 15

يعتبر الابتعاد عن الغرباء خطوة هامة لضمان سلامة الأطفال. 

وفي هذا التقرير، سنقدم بعض النصائح للأطفال حول كيفية تجنب الذهاب مع الغرباء والحفاظ على سلامتهم.

1. لا تثق بالغرباء: عليك أن تتذكر دائمًا عدم الثقة بالأشخاص الذين لا تعرفهم، حتى لو بدوا ودينًا، لا تتلقى الهدايا أو العروض من الأشخاص الذين لا تعرفهم دون إذن من والديك.

2. استخدم الرموز الآمنة:حدد رموزًا مع والديك تستخدمها في حالة الطوارئ، مثل كلمة سرية أو إشارة خاصة، لتعرف أن الشخص الذي يأتي ليأخذك معه هو شخص موثوق به.

3. لا تسير وحدك: عندما تكون خارج المنزل، حاول دائمًا أن تكون برفقة شخص موثوق به، مثل والديك أو أحد الأقارب.

4. تعلم المواقف الخطرة: تعلم الأماكن التي يمكن أن تكون خطرة، مثل الظلام أو المكان الذي يبدو مهجورًا، وابتعد عنها.

5. ابحث عن المساعدة: إذا شعرت بالخوف أو الضياع، ابحث عن شخص يمكنك الثقة به للمساعدة، مثل شرطي أو موظف في المتجر.

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 16

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

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شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

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