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فن

مسلسل الكبير أوي 8.. ملخص أحداث الحلقة 16

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى 8

يتشوق الجمهور لمعرفة تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 16، إذ زاد البحث خلال الساعات الماضية عن تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 16.

وتصدر مسلسل الكبير أوي الجزء 8 تريند x ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

ونستعرض لكم خلال هذه السطور تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 16.


تفاصيل مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 16

شهدت أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 16 أحداث مثيرة عقب انتهاء مقلب عيد الهالوين فقد بدأت الحلقة 16 من مسلسل الكبير بظهور الكبير مع أولاده العترة وجوني في الدوار ودار الحديث بشكل كوميدي عن نجاحه الدراسي حيث وعدهم الكبير في حال نجاحه في دراستهم بالذهاب الي المصيف. 

 

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مسلسل مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الحلقة 17

تعرض الحلقة 17 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مساء غد  الاربعاء  على شاشة قنوات ON ومنصة watch it على النحو التالي 

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17 على قناة ON بشكل حصري ويأتي العرض الأول في تمام  الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصر اليوم التالي، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT
 

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة عشر

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الخامسة عشر بشكل حصري على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث يعرض بشكل حصري على: 

قناة ON العامة 

قناة ON drama 

منصة watch it


قصة مسلسل الكبير أوي 8

ومن المقرر أن تشهد الحلقات القادمة من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن العديد من الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.


أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء 8 عدد من نجوم الكوميديا، وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي

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