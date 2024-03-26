مسلسل الكبير اوي 8 ملخص الحلقة 15.. "الكبير" يُرفع السلاح مهددًا الجميع

مسلسل الكبير اوي 8 تفاصيل احداث الحلقة 15.. شهدت الحلقة ظهور العفريتة لوجي في دوار الكبير عقب تحضيرها عن طريق التعويذة التي قرأها نفادي خلال الاحتفال بعيد الهالوين.

وطلبت “لوجي” من الكبير العثور على عقد زواجها العرفي من الكبير هبل ولكن الكبير فشل في المهمة وأثناء بحثه عن عقد الزواج وجد كتاب مسحور به تعويذة جديدة قرر استخدامها لصرف العفريتة.

أبرز أحداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 15

وتكشف العفريتة مخطط الكبير وهجرس للتخلص منها وفي تلك الاثناء تقترح إقامة مسابقة بين الكبير ونفادي وهجرس تختار عريس لها ويفوز الكبير بالمسابقة الأمر الذي يصيبه بصدمك ويرفض الزواج منها الا بحفل زفاف وتقول له ان الحفل جاهز بالفعل.

ملخص مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 15

ويكشف جوني في نهاية الحلقة، أن الكبير تعرض لمقلب تم تصويره داخل الدوار بمساعدة هجرس ونفادي ويثير غضب الكبير الذي يدخل الدوار ويحمل سلاحه مهددا الجميع ويأمرهم بالخروج من الدوار على الفور.



مسلسل مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الحلقة 16 طي

تعرض الحلقة 16 مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مساء اليوم الثلاثاء على شاشة قناة ON على النحو التالي

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 16 على قناة ON بشكل حصري ويأتي العرض الأول في تمام الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصر اليوم التالي، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».



مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة عشر

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة السادسة عشر بشكل حصري على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث يعرض بشكل حصري على

قناة ON العامة

قناة ON drama

منصة watch it



قصة مسلسل الكبير اوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن خلال الحلقات القادمة حول عدد من الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.



ابطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي الجزء 8 عدة نجوم كبار وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، ويشهد مسلسل الكبير اوي الموسم الثامن ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل و محمد ثروت و صفاء الطوخي و أكرم حسني، شيماء سيف و مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، و تامر مرسي، و هو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.