الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل الكبير اوي 8 ملخص الحلقة 15.. "الكبير" يُرفع السلاح مهددًا الجميع

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى 8

مسلسل الكبير اوي 8 تفاصيل احداث الحلقة 15.. شهدت الحلقة ظهور العفريتة لوجي في دوار الكبير عقب تحضيرها عن طريق التعويذة التي قرأها نفادي خلال الاحتفال بعيد الهالوين. 

وطلبت “لوجي” من الكبير العثور على عقد زواجها العرفي من الكبير هبل ولكن الكبير فشل في المهمة وأثناء بحثه عن عقد الزواج وجد كتاب مسحور به تعويذة جديدة قرر استخدامها لصرف العفريتة. 

أبرز أحداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 15

وتكشف العفريتة مخطط الكبير وهجرس للتخلص منها وفي تلك الاثناء تقترح إقامة مسابقة بين الكبير ونفادي وهجرس تختار عريس لها ويفوز الكبير بالمسابقة الأمر الذي يصيبه بصدمك ويرفض الزواج منها الا بحفل زفاف وتقول له ان الحفل جاهز بالفعل. 

ملخص مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 15 

ويكشف جوني في نهاية الحلقة، أن الكبير تعرض لمقلب تم تصويره داخل الدوار بمساعدة هجرس ونفادي ويثير غضب الكبير الذي يدخل الدوار ويحمل سلاحه مهددا الجميع ويأمرهم بالخروج من الدوار على الفور. 

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 15

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 15.. الجنية لوجي تحتفل بزفافها على الكبير


مسلسل مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الحلقة 16 طي

تعرض الحلقة 16 مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مساء اليوم الثلاثاء على شاشة قناة ON على النحو التالي 

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 16 على قناة ON بشكل حصري ويأتي العرض الأول في تمام  الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصر اليوم التالي، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».


مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة عشر

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة السادسة عشر بشكل حصري على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث يعرض بشكل حصري على 

قناة ON العامة 

قناة ON drama 

منصة watch it
 

قصة مسلسل الكبير اوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن خلال الحلقات القادمة حول عدد من الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.


ابطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي الجزء  8  عدة نجوم كبار وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، ويشهد مسلسل الكبير اوي الموسم الثامن ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل و محمد ثروت و صفاء الطوخي و أكرم حسني، شيماء سيف و مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، و تامر مرسي، و هو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي. 

مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الكبير اوي 8 موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 قصة مسلسل الكبير اوي 8 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض مسلسل احمد مكي أحمد مكى قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الكبير اوي الجزء الثامن الكبير اوي الجزء 8 موعد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الكبير اوي الكبير اوي الحلقة الخامسة عشر الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 15 الحلقة الخامسة عشر من الكبير اوي الحلقة 15 من الكبير اوي الجزء 8 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 15

اليوم.. انطلاق عرض 5 مسلسلات درامية جديدة ضمن السباق الرمضاني تعرف عليها

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 15|الكبير يقع ضحية مقلب برنامج جوني

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 15.. الجنية لوجي تحتفل بزفافها على الكبير

مسلسل بقينا اتنين .. طرح التتر بصوت جنات "حبنا وحكاياته"

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 15.. العفريتة لوجي تختار الكبير عريسًا لها

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 15.. العفريتة لوجي تقيم مسابقة لاختيار عريس لها

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 15.. الكبير يعثر على تعويذة لطرد الجنية "لوجي"

الأكثر قراءة

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

نكشف قائمة الأهلى المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى دورى الأبطال

"المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

نجم الأهلي السابق: حسام حسن أقوى من اتحاد الكرة

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمصر القديمة

عائشة نصار فى "استديو الحشاشين" توضح سبب تسمية الطائفة الأكثر رعبًا بهذا اللقب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"