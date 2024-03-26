موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 15

ينتظر ملايين المشاهدين عرض الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 16، وحقق مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن نجاح كبير بين الجمهور منذ انطلاق حلقاته بالتزامن مع شهر رمضان، و يتشوق الجمهور لمعرفة مواعيد إعادة الحلقة 15 مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن.

وترصد لكم “الدستور” خلال هذا التقرير مواعيد اعادة عرض الحلقة 15.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن مواعيد اعادة الحلقة 15

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3 على النحو التالي:

يعاد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 15 على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق ويعاد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 15 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرا مساء اليوم التالي.

بينما يعاد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 15 على شاشة ON drama تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.



مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل أحداث الحلقة 15

شهدت الحلقة 15 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن أحداث مثيرة ومتنوعة وكانت الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 مليئة بالأحداث الشيقة وذلك بعد أن حاول الكبير التخلص من العفريتة لوجي بتعويذة من الكتاب المسحور ولكنه يفشل لأنها تفسد خطتهم ويخبر الكبير الجنية أنه لم يجد عقد زواجها العرفي من الكبير هبل، لتقترح الزواج من أحد أبطال العمل وتبدأ في عمل مسابقة على غرار احد البرامج الشهيرة للاختيار بين الكبير وهجرس ونفادي، لتعلن في النهاية يقع الاختيار على الكبير ليكون العريس المنتظر، ولكن الكبير ومربوحة يشعران بالصدمة، ويرفض إتمام الزواج دون فرح وبعدها تقوم العفريتة لوجي ببدء مراسم الزواج، من خلال فرقة من العفاريت في حديقة الدوار.

وكانت المفاجأة بظهور المنتج الذي عرض على جوني عمل برنامج رمضاني، ليخبر الكبير بأن ما حدث مجرد مقلب فيه بمشاركة طبارة وهجرس فقط اللذان تورطا في خداع الكبير وان الفنانة شيماء سيف شاركت في المقلب

وفجأة يغضب الكبير ويجلب البندقية من الدوار، ويهدد المنتج وجميع الموجودين بالقتل في حال عدم خروجهم من الدوار.

مسلسل الكبير اوي 8 مواعيد عرض الحلقة 16

تبثه القنوات يوميا خلال شهر رمضان، مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، الحلقة 16 في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة.

وجاءت حلقة الإعادة الساعة الـ3 فجرًا، وتعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا



مسلسل الكبير اوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة السادسة عشر

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 على شاشة قناة ON العامة عقب آذان المغرب مباشرة وفي تمام الساعة السادسة وخمس دقائق ويعاد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 16 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 16 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.



ابطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

وتضم قائمة ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 وفقًا للبرومو، الفنانة شيماء سيف وتظهر بشخصية كرتونية شريرة، والفنانة أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية، والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني الذي يقوم بشخصية الكبير اوي والفنان عمرو رمزي والفنانة الكبيرة صفاء الطوخي.