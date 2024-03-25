مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 15.. الجنية لوجي تحتفل بزفافها على الكبير

بدأت الأحداث في مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 15 بعثور الكبير على عقد الزواج العرفي للعفريتة لوجي من الكبير هبل.

أعطى الكبير الجوابات التي وجدها في غرفة الكبير هبل للعفريتة لتجد أن الكبير هبل تزوج ابنة خالتها 5 مرات عرفيًا بينما تزوجها مرتين فقط لتغصب وتثور و تقترح عليهم الدخول في مسابقة الزواج من الكبير أو هجرس أو نفادي أو العترة لتأخد ورقة الزواج العرفي وتعود إلى أهلها.

ووافق الجميع على اقتراحها للتخلص منها بعد أن قلبت حياتهم رأسا على عقب.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 15

وشهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 شعور العفريتة بسعادة غامرة لموافقتهم على إقامة مسابقة لاختيار عريس لها وقررت التعرف عليهم أكثر من خلال مسابقة على غرار برنامج Date show.

بينما يحاول الكبير إبعاد العفريتة عن التفكير فيه كعريس عن طريق ذكر صفات سلبية في شخصيته لكنها تتمسك به أكثر.

وتعلن العفريتة لوجي نتيجة المسابقة بفوز الكبير بلقب العريس في وسط ذهول من الكبير ومربوحة.

ويرفض الكبير أن يتم الزواج دون حفل زفاف لتخبره العفريتة أن حفل الزفاف مقام خارج الدوار بوجود فرقة موسيقية من العفاريت.

مسلسل الكبير اوي 8 قنوات العرض

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الثالثة طوال شهر رمضان على قناة ON وON drama وعبر منصة watch it.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي الجزء 8 عدة نجوم كبار وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، ويشهد مسلسل الكبير اوي الموسم الثامن ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل و محمد ثروت و صفاء الطوخي و أكرم حسني، شيماء سيف و مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، و تامر مرسي، و هو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.