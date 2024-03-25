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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 15|الكبير يقع ضحية مقلب برنامج جوني

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى 8

شهدت  الحلقة 15 من   مسلسل الكبير اوي الجزء 8 أحداثا مثيرة وغير متوقعة، بعد أن وقع اختيار العفريتة لوجي على الكبير لتتزوجه عرفيا عقب إقامتها لمسابقة، فاضلت فيها بين الكبير ونفادي وهجرس. 

 مسلسل الكبير اوي الجزء 8 أحداث الحلقة 15 

ووسط ذهول الكبير ومربوحة رفض الكبير أن يتزوج دون إقامة حفل زفاف لتقول له العفريتة لوجي انها قامت بكل الترتيبات لحفل خارج الدوار، بصحبة فرقة موسيقية من العفاريت وأثناء الاحتفال يظهر جوني بصحبة أحد رجال الأعمال وبرفقة طبازة.

 

ليكشف جونى لشقيقه الكبير  في مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 15 حقيقة المقلب الذى نفذه فيه لموافقة الجهة المنتجة على توقيعه لتقديم برنامج مقالب خلال شهر رمضان كاشفا له عن ان  هجرس وطبازة كانا يعلمان بالمقلب خلال أحداث الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل الكبير أوى 8.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 15.. العفريتة لوجي تختار الكبير عريسًا لها

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 15.. العفريتة لوجي تقيم مسابقة لاختيار عريس لها

أبرز أحداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 15


كما أوضح له أنه لا يوجد عفريتة وأن الفنانة شيماء سيف شاركت معه بالتمثيل فى المقلب ليدخل الكبير ويمسك بسلاحه الناري ويطلب منهم جميعًا الخروج برة الدوار.

 

وخلال  أحداث الحلقة 14 مسلسل الكبير اوي  الجزء الثامن دخلت العفريتة “لوجي” شيماء سيف إلى دوار الكبير وقت حفلة الهالوين التى أقامها جونى من أجل أن يدخل الرعب فى نفوس كل الحضور من أجل تسجيل المقلب ولحظات الرعب.

 

 أبطال مسلسل الكبير اوي 8 

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي 8  عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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