اليوم.. انطلاق عرض 5 مسلسلات درامية جديدة ضمن السباق الرمضاني تعرف عليها

ينطلق مساء اليوم 16 رمضان عرض 5 أعمال درامية جديدة عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتعرض هذه الأعمال ضمن السباق الرمضاني 2024 والذي أوشك على الانتهاء وتتنوع هذه الأعمال بين الفانتازيا والكوميدية والاجتماعية.

وخلال هذه السطور ترصد “الدستور” لكم أبرز هذه المسلسلات.

مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

تعرض أولى حلقات مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة بطولة النجم ياسر جلال فى مساء اليوم الثلاثاء، ويعرض حصريا على شبكة قنوات ON الفضائية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

وتعرض حلقات مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة على قناة ON الساعة 8.00 مساء، والإعادة الساعة 9.45 صباحًا.

مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة، معالجة درامية وسيناريو وحوار المؤلف الكبير أنور عبدالمغيث، ويشارك فى بطولته أمام النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نور اللبنانية، وفاء عامر، تارا عماد، ياسمين رئيس، وليد فواز، أحمد ماهر، ياسر الطوبجي، عابد عناني، مجدي فكري، محمد علي رزق، أحمد بدير، رشوان توفيق، فتوح أحمد، محمد التاجي، أحمد ماهر، عبدالعزيز مخيون، أيتن عامر، والعمل من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما، ومن إخراج إسلام خيري.

مسلسل مليحة

ويعرض أيضا مسلسل "مليحة" بطولة الفنانة القديرة ميرفت أمين والنجم محمد دياب على شاشات المتحدة.

ويعرض مسلسل مليحة مساء لليوم، وذلك عبر مجموعة قنوات ON، وCBC وCbc drama والحياة، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية

يعرض مسلسل مليحة على قناة cbc في تمام الساعة السادسة و5 دقائق مساءً أي فور أذان المغرب، على أن يعاد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباحًا من اليوم التالي، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت.

فيما يعرض على قناة ON الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 من صباح اليوم التالي.

مسلسل مليحة يقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، ويشارك خلاله مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، والعمل من تأليف رشا عزت الجزار، وإنتاج شركةDS+، ومن إخراج عمرو عرفة.

مسلسل فراولة

ويعرض مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم حصريا على شبكة قنوات dmc بالتزامن مع عرضه على منصة واتش ات الرقمية.

وتعرض حلقات مسلسل فراولة، حصريا على شبكة قنوات dmc فى تمام الساعة 07:45 مساء، على ان يتم الإعادة بواقع مرتين الأولى فى تمام الساعة 8.15 صباح اليوم التالى، والثانية فى تمام الساعة 01.45 مساءً.

مسلسل فراولة من بطولة كلا من الفنانين شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد الدسوقى، ومن إخراج محمد على.

مسلسل بدون سابق إنذار

ويعرض مسلسل بدون سابق إنذار،للنجم آسر ياسين حصريا على مجموعة قنوات dmc.

وتعرض حلقات مسلسل بدون سابق إنذار يوميا على قناة dmc في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويتم اعادة الحلقات على نفس القناة بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة 5 فجرا، والثانية في تمام الساعة 12 ظهرا.

"بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإنتاج شركة blue bee، ومن إخراج هاني خليفة.



مسلسل بقينا اتنين

كما يعرض مسلسل بقينا اتنين بطولة النجم شريف منير، والنجمة رانيا يوسف فى النصف الثانى من شهر رمضان، ويعرض حصريًا على قناة وCBC وقناة CBC دراما ومنصة watch it

يشارك فى بطولة مسلسل بقينا اتنين أمام كلا من شريف منير، رانيا يوسف، نخبة كبيرة من الفنانين منهم إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والعمل تأليف أماني التونسي، وإنتاج كريم أبو ذكري، ومن إخراج طارق رفعت