ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من مسلسلات الأطفال

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى، ملخص أحداث الحلقة الخامسة عشرمن مسلسلات الأطفال.

ملخص أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسلات الأطفال

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير ملخص أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسلات الأطفال.

مسلسل سر المسجد

حاولت “حبيبة” اختراق جهاز غلباوب، واجتمع سيف وأصدقائه للحديث عن الجاذبية الأرضية، وبدأ سيف في التفرقة بين الأجسام الثقيلة التي تكون لها جذبية على الأرض ومعني الطيور والتي تطير في السماء وذلك نتيجة إلى أن الله خلق لها أجنحة وذيل تستطيع من خلاله الطير في السماء.

ويناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، واهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق، وبدأت، أحداث الحلقة حول تكاسل الأطفال عن الصلاة وكيف يمكن للآباء والأمهات التغلب على تلك المشكلة دون نهر الأبناء، وجعلهم يقبلون على الصلاة وخاصة في المساجد.



مسلسل يحيي وكنوز

شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل يحيى وكنوز، القضاء على كتخدا في معركة عين جالوت التي دارت بين جيش المصريين بقيادة سيف الدين قطز، وجيش التتار بقيادة كتخدا، وبعد انتهاء المعركة لصالح جيش المصريين تحدث يحيى بطل مسلسل يحيى وكنوز أنه يرغب في إبلاغ القائد قطز بالمصير الذي ينتظره وهو مقتله على يد ابن عمه الظاهر بيبرس بعد 50 يوم من المعركة، فكيف حدث ذلك؟

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، حول مغامرات يحيى وكنوز في أرض الحكايات، حيث يكشف الموسم الثالث عن تأثير التكنولوجيا ودورها المؤثر في مختلف المجالات.