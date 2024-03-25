جدول مسلسلات رمضان.. ملخص الحلقة 14 من مسلسل نورة تستمر فى تصوير فيديوهات على السوشيال 

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني "نورة" والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

وتحدثت نورة بطلة مسلسل الكرتوني نورة خلال الحلقة الرابعة عشر، في فيديو جديد عن "عايدة ومريم" وهما فتاتان بدأتا مشروعا جديدا لصنع الحلويات وبيعها في محافظة سوهاج، ومن هنا نستعرض لكم أهم المناطق السياحية بالمحافظة.

مسلسل نورة

تقوم نورة بمتابعة تصوير فيديوهات وعرضها على منصات التواصل الاجتماعي من اجل المشاركة فى توعية اصدقائها وعرض تفاصيل مختلفة كما تقوم بتسليط الضوء على مشروعات الشباب اصدقائها،



ويعرض المسلسل الكرتوني "نورة " على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

مسلسل نورة

وتدور احداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل نورة، رغبة نورة فى تقديم محتوي مختلف على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوم وانستجرام"، وذلك حول المشكلات التي تتعلق بالفتيات، حيث طلبت منها المدرسة الخاصة بها وتدعي رضوي ان تقوم بعمل فيديوهات مميزة من خلال السوشيال ميديا لمساعدة اصدقائها على وشجعها اهلها على القيام بذلك.



ومن ضمن الاحداث التي دارت خلال الحلقة الحادية عشر، وصول رسالة الى نوة من شخص مجهول لديه مشكلة ما وطلب من نورة مساعدته داخل المدرسة، وهو ما دفع نورة اللى التحدث مع والدتها حول الامر.



أبطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل مسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفي.

مسلسل نورة

ويأتى ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومى للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة هاش تاج.