"لوشا " فتوة الناس الغلابة وشايل هم الناس (فيديوجراف)

"الأسد فك" هكذا ظهر محمد عبد الحميد الشهير بلوشا من جديد لجمهوره بعد إعلان براءته من تهمته بخطف أحد الأطفال.

فمن خلال الفيديوجراف الذي يوضح تصدر لوشا التريند في الفترة الفصيرة الماضية بعد نشر محتوى بالفيديو آثار حالة الجدل بسبب الترويج للبلطحة والعنف.

ولكن كان مسمى لوشا لتلك الفيديوهات بأنه فتوة الناس الغلابه لاسترداد حقوقهم والدفاع عنهم لشهرته بـ"أسد الغابة".

وليصبح عدد متابعينه على مواقع التواصل الاجتماعي ليتجاوز مليون شخص، مابين مؤيد وتصبح فيديوهاته لهم بهدف التسلية ومعارض بأن المحتوى هذا يحرض على العنف وأعمال الشغب.

ليخرج لوشا من منطقة السيده زينب الى ترشيحة للاعمال السينمائية منهم أحد الأدوار الفنية في مسلسل الفنان أحمد العوضي الرمضاني.