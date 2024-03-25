الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ناقد فنى يشيد بطرح "المتحدة" مسلسلات الـ15 الحلقة: "تعطى فرصًا للموهوبين" (فيديو)

الشركة المتحدة
الشركة المتحدة

قال خالد محمود، الناقد الفنى، إن مسلسلات الـ15 حلقة تعطي تنوعًا وثراءً في الدراما والأفكار والموضوعات المقدمة وفرصًا للشباب من فنانين وموهوبين، سواء مخرجين أومؤلفين أيضًا. 

وأشاد الناقد الفني، خلال مداخلة  هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بتميز الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكان قرارًا ذكيًا منها أنها تعطي مساحة كبيرة للدراما القوية بمختلف أنواعها، وأتاحت فرصًا لكثير من المخرجين في الفئات العمرية من مختلف الأجيال.

الإيقاع الدرامي وظهور نجوم كثيرة بتنوعات مختلفة

وتابع الناقد الفني أن هذا الإيقاع الدرامي وظهور نجوم كثيرة بتنوعات مختلفة في شخصياتهم، يدل على أن النجوم أصبحوا يقتحمون أدوارًا جديدة غير مألوفة على المشاهدين، ما يؤدي إلى تنوع كبير.

الإيقاع الدرامي المسلسلات الـ 15 الموضوعات المقدمة والأفكار أومؤلفين والموهوبين اكسترا نيوز للدراما القوية الناقد الفني مختلف الأجيال

مواد متعلقة

على جمعة يكشف حكم جواز استخدام برامج مراقبة الأطفال وتسجيل المكالمات

ما حكم نشر الحياة الخاصة على مواقع التواصل بهدف الربح؟.. على جمعة يجيب

شاب يسأل: "ماذا أفعل مع صديقى الذى يرسل لى صورًا إباحية؟".. على جمعة يرد

ما حكم الابتزاز والتحرش على السوشيال ميديا؟.. على جمعة يجيب

على جمعة: 70 مليون مشرد خرجوا من ديارهم بسبب الحرب أو الاحتلال

لا ضرر ولا ضرار.. علي جمعة: "أذية الناس من الكبائر والمحرمات"

ما حكم ألعاب المراهنات على الإنترنت؟.. علي جمعة يوضح

طارق البرديسى: زيارة جوتيريش معبر رفح تؤكد كذب إسرائيل بأن مصر لها دور فى مأساة الفلسطينيين

الأكثر قراءة

منهم كلوب وجوارديولا.. أكثر 5 مدربين استمرارًا مع أنديتهم

أب وابنه يغرقان في فنطاس مازوت بمنشأة القناطر

800 فلسطينى مقابل 40 إسرائيليًا.. كواليس تقدم مفاوضات الهدنة فى غزة

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

شقيق الأميرة الراحلة ديانا يدعم كيت ميدلتون بكلمات مؤثرة

جهود لكشف ملابسات سقوط سيدة أجنبية من الخامس بحدائق الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟

الجزيرة تتراجع عن قصة الاغتصاب التي اتهم بها الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء

قناة إسرائيلية: هناك تخوفات من تأثير اجتياح رفح على المساعدات الأمريكية لإسرائيل