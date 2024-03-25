ناقد فنى يشيد بطرح "المتحدة" مسلسلات الـ15 الحلقة: "تعطى فرصًا للموهوبين" (فيديو)

قال خالد محمود، الناقد الفنى، إن مسلسلات الـ15 حلقة تعطي تنوعًا وثراءً في الدراما والأفكار والموضوعات المقدمة وفرصًا للشباب من فنانين وموهوبين، سواء مخرجين أومؤلفين أيضًا.

وأشاد الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بتميز الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكان قرارًا ذكيًا منها أنها تعطي مساحة كبيرة للدراما القوية بمختلف أنواعها، وأتاحت فرصًا لكثير من المخرجين في الفئات العمرية من مختلف الأجيال.

الإيقاع الدرامي وظهور نجوم كثيرة بتنوعات مختلفة

وتابع الناقد الفني أن هذا الإيقاع الدرامي وظهور نجوم كثيرة بتنوعات مختلفة في شخصياتهم، يدل على أن النجوم أصبحوا يقتحمون أدوارًا جديدة غير مألوفة على المشاهدين، ما يؤدي إلى تنوع كبير.