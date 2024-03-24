لا ضرر ولا ضرار.. علي جمعة: "أذية الناس من الكبائر والمحرمات"

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن والرسل أمرنا بعدم الضرر لنفس أو للناس، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، حيث نهى عن الضرر.

وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال حلقة اليوم من برنامج "نور الدين"، والمذاع عبر فضائية "القناة الأولى المصرية"، أن الحديث صحيح وكل الفقهاء اتفقوا عليه، بأن لا أحد يضر نفسه أو غيره، ولا أحد يقع الضرر بالناس، والنبي في أخر خطبة والتي يطلق عليها "خطبة الوداع" يقول: "دماءكم وأموالكم عليكم حرام؛ كحُرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا" وهو يتكلم في عرفات ركن الحج.

وأكد الدكتور علي جمعة، أن عدم الإيقاع بأذيه الغير من أسس الدين، وفي حين أن أحد يضر بأحد من الكبائر والمحرمات وفيها محاسبة وعقوبة بالدنيا والأخرة.

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.