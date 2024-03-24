الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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طارق البرديسى: زيارة جوتيريش معبر رفح تؤكد كذب إسرائيل بأن مصر لها دور فى مأساة الفلسطينيين

وصول جوتيريش معبر
وصول جوتيريش معبر رفح

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش، تؤكد أن الشعب الفسطيني يعيش في كارثة بكل أبعادها الواضحة، وبعد مرور 6 شهور الأحداث والمعاناة التى يعيشها الشعب الفلسطيني تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة القادرة على وقف دولة الاحتلال عن الأفعال الإجرامية. 

وأضاف الدكتور طارق البرديسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مأساة الشعب الفلسطيني مستمرة ويواجه حرب الإبادة الجماعية من قوات جيش الاحتلال، والأمر أصبح لا يحتمل المزيد من التصريحات والإدانة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي في سبات ونوم، ويكتفى بالتصريحات.

زيارة جوتيريش معبر رفح

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة توضح الحال الذي وصل له الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن زيارته معبر رفح تؤكد كذب إسرائيل بأن مصر لها دور في مأساة الفلسطينيين. 

خبير العلاقات الدولية الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش الشعب الفسطيني الشعب الفلسطيني الأفعال الإجرامية مأساة الشعب الفلسطيني

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