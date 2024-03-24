ما حكم ألعاب المراهنات على الإنترنت؟.. علي جمعة يوضح

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحضور حول حكم ألعاب المراهنات التى انتشرت بشكل كبير على الإنترنت ويقوم بالدخول فيها شباب كثيرين، وهناك من يحللها لأنها فى الغرب؟.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناة الأولى، إن جماهير الفقهاء حرموا ذلك سواء كان داخل البلاد أو خارجها، ولكن أبو حنيفة يقول إن كل العقود الفاسدة فى ديار غير المسلمين مباحة، لكنه اشترط أن تكون أنت هناك.

وتابع: "أن تكون أنت هنا فى ديار المسلمين فيجب أن تتعامل بما يتفق مع تعاليم شريعة المسلمين".

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.