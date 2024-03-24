أسامة الأزهرى: الشيخ الشعراوى ملأ قلوب المصريين بالأمان والعلم ومقاصد الشريعة وقيم الإسلام

تحدث الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ومن علماء الأزهر الشريف عن الشيخ الشعراوي، وقال "حلقة اليوم عن صورة نادرة من صور الحب التي حركت قلوب ملايين المصريين على مدى زمنى طويل وتوجهت فيه قلوب المصريين والمسلمين فى العالمين العربي والإسلامي تجاه شخص ما ولد ونشأ وتعلم وعاش ومات ودفن على أرض مصر، لكن الله سبحانه وتعالى رزقه القبول والفتح المبين فى فهم القرآن الكريم".

الشيخ الشعراوي له قصة حياة في علاقته بالمصريين تتلخص فى كلمة الحب

وأضاف الدكتور أسامة الأزهري، خلال حلقة اليوم من برنامج "ومن الحب حياة" الذى يقدمه عبر فضائية "dmc "، أن الشيخ الشعراوي له قصة حياة في علاقته بالمصريين تتلخص فى كلمة الحب، لأنه جسد معنى الحب الذى صنع الحياة وملأ قلوب الناس بالأمان والمعرفة ونور العقول، وكان مخلص ومحبوب وصادق ملأ قلوب المصريين بالأمان والعلم والرحمة ومقاصد الشريعة وقيم الإسلام".

حياة الشيخ الشعراوي

وذكر الدكتور أسامة الأزهري، أن الشيخ الشعراوي حفظ القرآن الكريم وتوجه إلى الدراسة في الأزهر الشريف وكان في بداية تعليمه يرفض الدراسة في الأزهر الشريف وكان يرغب في البقاء في الأرض والقرية مثل باقي إخوته، وكان والده حريصًا على استكمال تعليمه في الأزهر الذى صنع حياة الشعراوي.

وتابع الدكتور أسامة الأزهري، برنامج "نور على نور" كان بداية ظهور الشيخ الشعراوي التليفزيوني مع الإعلامي أحمد فراج، والذى أبهر فيه الشعب المصرى ثم رحلة تفسير القرآن العظيم على مدار 20 سنة حتى وفاته.