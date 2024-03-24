الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز

توك شو

على جمعة يكشف حكم جواز استخدام برامج مراقبة الأطفال وتسجيل المكالمات

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحضور حول تسجيل المكالمات وهل يعد تجسسًا حتى لو استُخدم في إرجاع حقوق الناس، وسؤال آخر عن حكم جواز استخدام برامج مراقبة الأطفال خاصة أنهم يستخدمون السوشيال ميديا؟

وقال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، إن القانون ينص على أن التسجيل يجب أن يكون مؤيدًا من الجهات القضائية وهناك أنواع تسجيل تقبل عند القاضي وهناك أنواع لا تقبل ويعتبره القاضي تعديًا". 

وأضاف: "احنا عندنا الطفولة تنتهي عند 18 سنة، قبل هذا العمر يجوز لك الرقابة الأبوية، لكن بعده لا يجوز". 

وتابع: "المراقبة حقك ومسئوليتك في التربية والمتابعة ومعرفة ما يفعله الأبناء لتصحيح أخطائهم".
 فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج "نور الدين" المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

تسجيل المكالما تجسس السوشيال برامج المراقبة الدكتور على جمعة

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