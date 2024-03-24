ما حكم الابتزاز والتحرش على السوشيال ميديا؟.. على جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عن سؤال سيدة تقول: "من أمراض السوشيال ميديا التي انتشرت التحرش والابتزاز والإيذاء النفسي، فما حكم هذه الأمراض؟.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الأحد: "ربنا نهى عن اللغو وإضاعة الوقت وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟)".

وتابع: "هنتحاسب على كل ما نفعله والعاقل خصيم نفسه، ويجب على العاقل أن يعمر وقته بما هو نافع، إما نافع في دنياه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما نافع في أخراه وهو العبادة والصلاة والصيام".