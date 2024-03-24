الأحد 24 مارس 2024
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توك شو

على جمعة: 70 مليون مشرد خرجوا من ديارهم بسبب الحرب أو الاحتلال

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن إيقاع الأذية بالناس من المحرمات، وقد تكون من الكبائر وفيها محاسبة وفيها عقوبة في الدنيا والآخرة، والله، سبحانه وتعالى، نهى أن نوقع الأذية بالناس، وهذه قاعدة كبرى في دين المسلمين، والعصر الحديث اشتمل على الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة وأصبحت منتشرة حتى أصبحت تكاد تكون مع كل أحد من بني البشر.

وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال حلقة اليوم من برنامج "نور الدين"، المذاع عبر فضائية "القناة  الأولى المصرية"، أنه يوجد حاليا 70 مليون مشرد خرجوا من ديارهم بسبب الحرب أو الاحتلال وغيرها من الأسباب، والـ70 مليون إنسان في العراء، وهم فقراء لا دار لهم ولا مال ولا وطن ولا سكن، منهم 50 مليونا من المسلمين .

وتابع: "تحدثنا مع الأمم المتحدة بأن هؤلاء مشروع للإرهاب، لأننا أمام شخص مشرد ولا يتعلم ويقع تحت وطأة قسوة الحياة بكل المعاني، ويجمع بين الجهل والفقر الذي يؤدي للمرض ويؤدي إلى الصدام، ونرغب في التواصل مع هؤلاء المشردين لحمايتهم والحفاظ عليهم".

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله، عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

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