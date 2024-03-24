الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ما حكم نشر الحياة الخاصة على مواقع التواصل بهدف الربح؟.. على جمعة يجيب

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحضور حول أن بعض الأشخاص يصورون حياتهم وحياة زوجاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق الربح والشهرة، فهل أموالهم هذه حلال؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الأحد: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن زمن سيأتى سيسلب الله عقول أهل ذلك الزمان، ويبدو أننا دخلنا فى بدايته، وهذا كلام خارج منظومة التعقل والحكمة، والعلة فى هذا أننا جعلنا النشاط سابقًا للتفكر، فى حين أن التفكر هو الأساس قبل النشاط، وعبدالواحد يحيى يشير إلى هذا ونبه على هذا تنبيهًا شديدًا وهذا من بلاء العصر".

وأوضح: "اللى عاوزين يحققوا أى ربح من أى نشاط، هذا مخالف للتعقل والتفكر".

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

الدكتور على جمعة سؤال مواقع التواصل الاجتماعي تحقيق الربح والشهرة نور الدين التواصل الاجتماعي

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