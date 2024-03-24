شاب يسأل: "ماذا أفعل مع صديقى الذى يرسل لى صورًا إباحية؟".. على جمعة يرد

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، علي سؤال شاب يقول: لو حد من أصحابي بيبعتلي صور إباحية.. ماذا أفعل؟.

وقال الدكتور علي جمعة خلال برنامج "نور الدين " والمذاع عبر فضائية "القناة الأولى": "اعمله بلوك".

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.